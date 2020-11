Una delegación de Antel encabezada por su presidente, Gabriel Gurméndez, asistió este miércoles a la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Representantes, en la que se trató el proyecto elaborado por el gobierno para regular los servicios de difusión de contenido audiovisual, que pretende sustituir a la actual ley de medios. En esa instancia, se presentó ante los legisladores una redacción modificativa del artículo 48, enviada por el ministro de Industria, Omar Paganini, para habilitar a las empresas privadas a brindar servicios de banda ancha y de internet, al eliminar la aclaración de operadores “públicos” que incluye la redacción inicial, que compromete únicamente a Antel.

La redacción propuesta por Paganini para el segundo inciso del artículo 48 establece: “Los operadores de telecomunicaciones prestarán servicios mayoristas a aquellos prestadores de servicios de televisión por abonados que operan mediante cable en el acceso o uso, para promover la inversión eficiente en el despliegue de redes”. En este fragmento también se elimina la especificación por la cual las empresas debían ser “titulares de infraestructura, así como de redes de telecomunicaciones”, y más adelante se suprime la participación de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones en caso de conflicto, dejando la negociación librada a las partes.

El diputado del Partido Colorado Martín Melazzi, integrante de la comisión, dijo a la diaria que esta modificación “descomprime a Antel” y “abre la cancha para que no sea sólo Antel el que quede obligado a darles servicio de internet a todos los operadores”. Según afirmó, durante su comparecencia Gurméndez destacó que “la misión” de la empresa estatal es “ser centro de este gran ecosistema” tecnológico, con lo cual admite que “van a haber nuevos competidores, pero también ve la oportunidad de que esos competidores se conviertan en clientes y en proveedores de servicios”. Por otra parte, Gurméndez “dejó bien claro que acá no se privatiza absolutamente nada: los bienes de Antel son de Antel y la fibra óptica de Antel es de Antel”, agregó el legislador.

El diputado frenteamplista Gabriel Tinaglini, también integrante de la comisión, criticó la forma en que se presentó esta modificación, sin previo aviso y sin la presencia del ministro, y consideró que habla de “un grado de irresponsabilidad y desorganización total”. “Nos cambian las reglas del juego, porque nosotros teníamos armadas las preguntas para un artículo 48 tal cual estaba, y en el momento cambian la posición. Se presenta una redacción supuestamente elaborada por el ministro y la presenta Antel”, cuestionó Tinaglini en diálogo con la diaria.

Para el diputado opositor, la comisión no está “en condiciones de votar absolutamente nada”. “Creo que no se está manejando muy seriamente el tema. Queda en evidencia el apuro que se tiene [y] que no está preparada ni la comisión ni la coalición para estar votando una ley con estas permanentes modificaciones”, afirmó el diputado, y, en ese sentido, señaló que el director de los medios públicos, Gerardo Sotelo, “también tiene un agregado para hacer a la ley, y lo dijo hoy”. Según informó, propondrá crear una dirección nueva dentro del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional, “que se va a encargar específicamente de los medios audiovisuales a través de internet”.

En rueda de prensa, el diputado del Movimiento de Participación Popular Daniel Caggiani reafirmó la posición del FA contraria al proyecto presentado por el gobierno y, concretamente, contra el artículo 48. “Lo que hace es privatizar un servicio que hoy brinda Antel, que es el servicio de datos al hogar, que es un negocio de más de 400 millones de dólares, por el que Antel hizo una inversión de más de 500 millones de dólares en fibra óptica”, recordó Caggiani. “Con esta ley se lo vamos a entregar a privados, sin ninguna licitación”, afirmó, e indicó que la propuesta de la oposición es desglosar esta norma del proyecto. “Nos asusta y preocupa que se privatice un sector tan importante de Antel a espaldas de la ciudadanía, cuando Antel siempre fue defendida por todos los ciudadanos”, aseveró el legislador.