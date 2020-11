El diputado de Cabildo Abierto (CA) Eduardo Lust dijo en el programa Desayunos informales, de Teledoce, que en el contexto de emergencia sanitaria y para mejorar la convivencia el presidente Luis Lacalle Pou podría tomar medidas prontas de seguridad. “Toda la verdad está en la Constitución. Ahí se dice que para situaciones de emergencia, él [Luis Lacalle Pou] tiene medidas de emergencia: medidas de pronta seguridad. Como hace 60 años un presidente autoritario abusó de ellas, hoy nadie las utiliza. Son hipócritas”, afirmó.

Las reacciones a sus comentarios no demoraron en llegar. El líder de CA, Guido Manini Ríos, dijo a Radio Universal que los dichos de Lust son “una opinión personal”, ya que “como jurista, recuerda que existe esa herramienta”. “No es una propuesta correcta y menos de CA, que no lo ha tratado en la bancada”, aseguró el senador.

Por su parte el diputado del Partido Nacional (PN) Sebastián Andújar comentó en una rueda de prensa que los dichos de Lust no tienen “contexto”: “No es momento de estar suspendiendo derechos constitucionales. Hay que lograr volver a un pacto social, a que la gente se autocontrole y entienda que cuidándose uno se cuidan los demás”.

Andújar agregó que “este país siempre se movió en base a estos principios: pacto social y entender que en la base de la solidaridad la pandemia se puede llevar adelante. Quizás estemos cansados; la barra más joven, que es más rebelde, quiere mostrar su indignación por no poder salir, por no tener una sociabilidad completa, y no respeta las normas, pero no pasa por ahí”, sostuvo en referencia a la propuesta de Lust.