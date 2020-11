El diputado de Cabildo Abierto, Eduardo Lust, dijo en el programa Desayunos Informales de Teledoce que en el contexto de emergencia sanitaria la situación social es problemática y se va a resolver “cuando llegue la vacuna”. Mientras tanto, reflexionó sobre qué pasa con la convivencia y para él “toda la verdad está en la Constitución. Ahí se dice que para situaciones de emergencia, él [Luis Lacalle Pou] tiene medidas de emergencia: medidas de pronta seguridad. Como hace 60 años un presidente autoritario abusó de ellas, hoy nadie las utiliza. Son hipócritas”,

“Hoy no hay fiestas clandestinas. Lo clandestino es lo que va contra la ley. El gobierno tiene una herramienta que le da la Constitución. Aplica la Constitución. Con las medidas de pronta seguridad no se aplican a delincuentes y se dictan una serie de reglas que le permiten tomar medidas de emergencia con respaldo legal”, agregó el diputado.

A su juicio “Hemos visto manifestaciones populares que son reprimidas. La prensa le da difusión. Hay un mundo de inestabilidad”.

Problemas en agrupaciones cabildantes

La semana pasada las diferencias entre la dirección de Cabildo Abierto y el movimiento Cruzada Oriental, la agrupación por la que fue electo Lust, se agudizaron. En su momento el legislador tomó distancia de ambas partes y explicó que no forma parte ni de la orgánica de la lista por la que fue electo ni de la dirección de Cabildo Abierto.

En el programa, Lust dijo que “hubo cruce de opiniones. Eso terminó en una crisis matrimonial que hace que la agrupación sea expulsada del partido y yo quedé huérfano”.

Afirmó que formará “una nueva agrupación en donde van a haber muchos de la antigua agrupación” y se llamará Movimiento Ambiental Constitucional. “Va estar dentro de Cabildo y va a tener una proyección nacional. Desde el punto de vista documental cuando yo presente la agrupación, quienes fueron expulsados de Cabildo que serán dos o tres porque tampoco sé quiénes son, es incompatible que sigan. La agrupación va a ser nacional porque el perfil nuestro abarca a la república”.

Para Lust “hay determinadas personas dentro de Cabildo” a las que no les cae bien. “Pienso que es mi posición sobre determinados temas”, dijo, en referencia por ejemplo a su posición contraria a la ley de caducidad. “Esto no es mejor ni peor, es una óptica distinta. Una visión más humanista de la función del gobierno o desde el punto de vista económico yo no estoy 100 % de acuerdo. “Yo planteo las diferencias y asumo las consecuencias”, aseguró.

Celebración de los 100 años del Partido Comunista del Uruguay

La banca de legisladores de Cabildo Abierto (CA) decidió no participar hoy en el homenaje al Partido Comunista del Uruguay (PCU) en la Cámara de Diputados, comunicó el partido a través de su cuenta en Twitter.

Consultado sobre la decisión, Lust dijo que estaba de licencia y que continúa en su receso por lo que no participaría de todas formas. Sin embargo, opinó que “el PCU tiene solo el nombre porque no practica nada. Hasta la década del 70 tuvieron una época de guerrilleros, no tuvieron actividad pero tuvieron estructura. Jugaron con las reglas de la democracia y hoy son un partido democrático. El viejo régimen desapareció”.

Agregó que “cuando se fundó el Partido Comunista fue un partido genocida. Nadie mató más comunistas que los comunistas. Yo digo como un casamiento, ellos tienen derecho y los invitados tienen derecho a no ir sin que sea una ofensa para los novios. No es una falta de republicanismo”. Lust recordó que el Frente Amplio no participó de un homenaje al expresidente Jorge Batlle y que el Partido Colorado se retiró de la cámara en un homenaje a Ernesto “Che” Guevara. “Siempre pasó. Lo que pasa que es el tema de ahora. Yo no lo haría”, remató.