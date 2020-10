La banca de legisladores de Cabildo Abierto (CA) decidió el jueves no participar en el homenaje al Partido Comunista del Uruguay (PCU) el martes 3 de noviembre en la Cámara de Diputados, comunicó el partido a través de su cuenta en Twitter.

Según la página del Parlamento, el acto iniciará a las 14.30 y será una sesión extraordinaria en homenaje a los “100 años del Partido Comunista en el Uruguay”. Harán uso de la palabra el diputado Ubaldo Aita (Frente Amplio, FA), durante 15 minutos, y la diputada Ana Olivera (FA) por diez minutos, ambos integrantes del Partido Comunista.

Después, a las 16.00, comenzará la sesión ordinaria, que tratará los puntos del orden del día.

Gerardo Núñez, diputado del PCU, dijo a la diaria que “no sorprende” la postura de CA “porque algunos de sus integrantes tienen notorias diferencias con el Partido Comunista y con gran parte de la izquierda, del movimiento popular y de los partidos democráticos”.

“Mientras que el PCU y varios sectores enfrentaron el golpe de Estado y defendieron la democracia y a las instituciones, algunas de las personas que los legisladores de CA defienden fueron los encargados de pasar por encima de las instituciones y violar los derechos humanos”, dijo.

El diputado aseguró que tiene la certeza de no todos los representantes de CA están de acuerdo con la decisión de no asistir al acto: “No es una posición unánime, yo creo que es un lineamiento que bajó de los senadores de Cabildo, porque en los días previos yo había estado conversando con algunos diputados de CA y me habían dicho que iban a participar”. Además, recordó que el primero en tener esa postura fue el senador Raúl Lozano.

“Los partidos democráticos participan en un homenaje de este estilo porque, les guste o no, con diferencias o sin ellas, el PCU es parte de la historia del país y tiene 100 años en los que ha demostrado defender siempre la democracia, peleando por mejorar las condiciones de vida de la gente y sobre todo de los más humildes”, aseguró.

Núñez dijo que “hay un parteaguas que es central y es si se está del lado de la democracia o no”.