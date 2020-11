“Lo que se nos planteó fue el peor escenario”, señaló a la diaria Bernardo Rodríguez, trabajador del Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB) del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT). Este miércoles una delegación de trabajadores de ese programa se reunió con la titular de la cartera, Irene Moreira, para plantear su preocupación sobre la continuidad de contratos que vencen en diciembre. Según Rodríguez, las autoridades de gobierno plantearon una reducción de 40% de los contratos de trabajo del PMB, que al día de hoy son 157, es decir, cerca de 60.

El PMB tiene una unidad ejecutora, la Unidad de Coordinación del Programa, y a su vez hay subejecutores, que son las intendencias departamentales. Rodríguez sostuvo que el PMB no hará la reducción directamente, sino que les solicitará a las intendencias que “hagan sus propuestas de reducción” para que se llegue a ese porcentaje. Además, señaló que todos los contratos de quienes trabajan en el PMB son “bastante precarios” y se vencen el 31 de diciembre, porque son anuales, pero hay gente que trabaja hace 15 años, y se sigue una “lógica de renovación”.

“Plantearon que hay que bajar 40%, más allá de que el contrato lo requiera o no. Esta situación nos lleva a lo que le planteamos a la ministra: la incertidumbre de quiénes estarían en enero, por ejemplo, a quién se recontrataría, porque los tiempos de recontratación que normalmente se manejan exceden el tiempo que queda”, señaló Rodríguez. Además, subrayó que la incertidumbre de la recontratación obliga a que los trabajadores tengan que tomarse de aquí a fin de año toda la licencia generada, “porque si no, el riesgo es perderla, o sea que los proyectos quedarían sin trabajadores”.

Rodríguez explicó que en su caso, que trabaja en una obra cuyo coejecutor es la Intendencia de Canelones, será esta la que “asuma el riesgo”, y si se va un director de obra tendrá que tomar un técnico del personal municipal para que lo suplante. “Es muy complejo y para nosotros la cuenta regresiva es una incertidumbre”, insistió.

En cuanto al futuro de las obras, dijo que si bien en la reunión no se habló específicamente de los programas, sí se conversó sobre su continuidad. “La postura de ellos fue que lo que está en obra siga y lo demás se replanifica. Una obra que tal vez estaba planificada para el año que viene queda para dentro de dos años, o una regularización de un barrio que estaba prevista para la mitad del quinquenio se pasa para el siguiente quinquenio, lo cual implica pasarla para otra incertidumbre: próximo gobierno departamental y nacional, y próximo presupuesto”, finalizó.

En tanto, una fuente del MVOT subrayó a la diaria que no se trata de despidos ni de reducción de funcionarios públicos, sino de que en diciembre se vencen proyectos y no se extenderá 40% de los contratos, que son similares al de personal de asesoría. Agregó que esto se debe a la realidad presupuestal que se vive y que la decisión de cuáles son los contratos que se renovarán será de las intendencias en cada uno de los proyectos. En el correr de estas horas las autoridades del ministerio tendrán diversas reuniones con jerarcas departamentales, en particular, de las intendencias de Montevideo y Canelones, para tratar el tema.

Por último, la fuente del ministerio subrayó que los proyectos que están vigentes se van a mantener y que, justamente por temas presupuestales, alguno que estaba programado puede correrse para más adelante.