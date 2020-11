Aunque aseguró que la propuesta aún no llegó a la bancada de la coalición, el senador nacionalista Gustavo Penadés criticó la propuesta del Frente Amplio para reasignar el 0,1% del Producto Interno Bruto destinado a imprevistos y cargos de confianza para atender diversos reclamos.

El argumento que esgrimió Penadés es que no existe ningún “fondo para imprevistos”. “Son reservas que tienen los ministerios ante situaciones de emergencia, para poder echar mano ahí. Pero no nos imaginemos que es una bolsa en la que hay plata y de ahí sacás para todos lados”, expresó. Según el legislador, “cuando se habla del fondo de imprevistos para financiar proyectos es porque en líneas generales no se tiene de dónde financiar”. Según dijo, es “sorprendente” que “un partido que estuvo 15 años en el gobierno no sepa esto, o de lo contrario se trata de una picardía política”.

Según Penadés, lo que ocurre con ese dinero es que “en una situación de emergencia es rentas generales el que lo libera, y esa liberación implica automáticamente un aumento del gasto”. “Una cosa es algo imprevisto y otra cosa es que se pretenda financiar un gasto constante con dinero que no hay. Sería mucho mejor que dijeran de dónde quieren financiar más dinero, por ejemplo, para la educación, porque el fondo de imprevistos no es una especie de agujero sin fondo”, expresó.

La propuesta del FA plantea bajar de 6% a 5% el total de gastos de funcionamientos e inversiones las partidas para “refuerzos e imprevistos” y utilizar ese dinero, junto a otras supresiones en la creación de cargos de confianza previstos en el proyecto de ley, para aumentar el presupuesto de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la Universidad de la República (Udelar), el Hospital de Clínicas, el Polo Científico de Pando, la Universidad Tecnológica (UTEC), el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA).