“Hay ánimo para participar porque no se trata de que con nuestra participación en el homenaje estamos avalando la acción del Partido Comunista en la historia política del siglo XX”, señaló a la diaria el diputado del Partido Colorado (PC) Felipe Schipani. Hizo estos comentarios a raíz del homenaje que en la tarde de este martes en la Cámara de Representantes se le hará al Partido Comunista del Uruguay (PCU) por su siglo de vida. Como se sabe, la conmemoración no contará con los diputados de Cabildo Abierto (CA), ya que su bancada decidió no participar.

El sábado, CA anunció en su cuenta de Twitter que, tras una reunión de sus bancadas de ambas cámaras, resolvió no participar en el homenaje. “Si me preguntás si soy anticomunista: sí, soy anticomunista, como soy anti cualquier partido totalitario”, dijo a este medio el diputado de ese partido Sebastián Cal. En tanto, el senador Raúl Lozano sostuvo que “si sos comunista, no sos demócrata”.

Schipani señaló que los legisladores colorados no hablarán durante el homenaje pero sí estarán presentes en la sala, y subrayó que será una instancia como tantas que ha habido en el Parlamento, de homenajes a personas o instituciones que muchas veces están en las “antípodas” de su pensamiento. “Pero es una cuestión de respeto, de civilidad política y de cortesía parlamentaria que cuando un partido político plantea un homenaje estén presentes los legisladores de todas las corrientes. Eso no nos hace ser cómplices ni avalar comportamientos con los que evidentemente estamos en contra, no hay ni que explicarlo”, subrayó.

Además, Schipani dijo que “no tiene ni pies ni cabeza” la comparación entre el PCU y los demás partidos comunistas del mundo, porque si bien “comparten una ideología, el accionar ha sido diferente”. Subrayó que el PCU “siempre participó en el proceso democrático del país, sin perjuicio de algunos señalamientos” que le han hecho, como cuando “respaldaron los comunicados 4 y 7 en 1973”. “Todos los partidos hemos tenido algún desvío de algunas personas, entonces no es comparable. No se puede señalar que participar en un homenaje es avalar 100 millones de asesinatos del comunismo, como están diciendo por las redes. Se está armando una tormenta en un vaso de agua”, finalizó.

A su vez, el diputado colorado Conrado Rodríguez fue por la misma línea que su correligionario y subrayó, en diálogo con la diaria, que hay que diferenciar: una cosa es la doctrina e ideología comunista, con la que el PC no comulga, bajo cuyo nombre se erigieron “sistemas totalitarios en varios países, con una cantidad importante de muertes y de violaciones a los derechos humanos”, y “otra cosa es el aniversario del PCU, que desde hace 100 años está dentro del sistema democrático uruguayo y representa a un grupo de ciudadanos” del país.

En cuanto a la posición de CA, Rodríguez dijo que “algunos juegan para determinados colectivos o tribunas y no se dan cuenta de que están dentro de un sistema político democrático que tiene como eje principal que puedan convivir pacíficamente todas las fuerzas políticas, más allá de las diferencias”.

En tanto, Juan Martín Rodríguez, diputado y coordinador de bancada del Partido Nacional, señaló a la diaria que participarán en el homenaje, que fue propuesto por el diputado del PCU Gerardo Núñez en nombre del Frente Amplio (FA), y subrayó que fue votado por unanimidad hace un mes y medio. Agregó que “hubiese correspondido que si un partido de la coalición de gobierno toma una decisión sobre esto por lo menos lo informara”, ya que se enteró recién el sábado de la postura de CA, cuando el partido lo difundió en sus redes sociales. “Si a nosotros se nos hubiese dicho que CA hace un mes y medio no estaba de acuerdo con esto, lo hubiésemos charlado y discutido. Capaz que la postura era la misma, pero por lo menos se hubiese dado el debate”, señaló. Además, dijo que “endilgar que por participar en una sesión uno comparte las ideas es una falta de republicanismo increíble”.

Por último, el diputado blanco Sebastián Andújar dijo a la diaria que “sería una falta de cortesía política” faltar a un “acto protocolar de conmemoración de los años de un partido político que actúa dentro de una democracia”. “Estamos hablando de un partido político que forma parte del FA desde 1971, y el FA es una coalición que se maneja con bases democráticas muy fuertes”, finalizó.