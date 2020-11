El sábado la Intersocial realizó un plenario en el que si bien reafirmó su decisión de ir contra la ley de urgente consideración (LUC) por la vía larga (la recolección de 700.000 firmas antes de julio de 2021), no consiguió consenso sobre si se impugnará toda la ley o algunos de sus artículos. La definición quedó postergada para el 29 de noviembre.

Mientras tanto, en el Frente Amplio (FA) hay una comisión –liderada por el secretario político, Rafael Michelini– estudiando contra qué artículos irá en el referéndum, pero ya está claro que no se impugnará toda la ley. Luego de una reunión del Secretariado Ejecutivo del FA, el ex diputado Alfredo Asti señaló a la diaria que si bien todavía “no hay nada concreto” y siguen conversando con el PIT-CNT y la Intersocial sobre el asunto, parten de la base de trabajar sobre los artículos que el FA votó negativamente cuando se aprobó la LUC en el Parlamento, por lo tanto, no impugnarán los que sí votaron afirmativamente (son 232 de 476 artículos, es decir, casi la mitad de la ley).

Asti agregó que “obviamente” esto no implica que necesariamente el FA se plantee ir en contra de todos los artículos que no votó. “Hay que ver la importancia de cada uno de los artículos, el efecto negativo que tienen y la fácil comprensión para transmitir a la opinión pública, porque hay artículos que son muy complejos para transmitir su problemática. Entonces, eso tendrá que verse en conjunto, buscando la unidad de todo el campo social. Poco a poco se va a ir avanzando. Con este plazo que se dio la Intersocial hay más tiempo”, señaló.

En cuanto a que la Intersocial todavía no descartó ir en contra de toda la ley, Asti señaló que el FA irá a la convocatoria del referéndum con su posición, pero “obviamente, se tratará de buscar el consenso más amplio posible para poder, en clave de unidad, tener una respuesta que sea satisfactoria para todos los que integran lo que sería la comisión pro referéndum, que todavía no se ha conformado, que son los que van a impulsar la recolección de firmas”.