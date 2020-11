El anuncio que realizó este martes el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, acerca de que la empresa de vehículos Nordex sumaría entre 200 y 300 empleos directos a partir de la instalación de la planta de ensamblaje de Ford Transit, no cayó bien en las autoridades actuales de la Intendencia de Montevideo.

“Cualquiera que haya visto la televisión ayer [podría pensar] que se firmó el acuerdo con Ford ahora y van a empezar a construir esto, y eso es mentira”, dijo a la diaria el secretario general de la comuna, Fernando Nopitsch.

Es que según Nopitsch, el proceso anunciado este lunes arrancó durante la administración anterior y lleva más de un año en proceso. ”Nosotros le vendimos el terreno a Nordex el año pasado, y todo empezó en el gobierno anterior; no es nuevo esto. No es que Ford decidió venir y mañana empieza a construir. Esto es un proceso que tiene bastante más tiempo y ya está empezado. No hay nada nuevo”, aseguró.

El secretario general de la comuna insistió en que Nordex le compró el terreno a la Intendencia el año pasado, cuando el proyecto ya estaba iniciado, pero a su juicio, “parece como que la Ford decidió venir ahora, porque sale el ministro a hablar y en realidad ya hay una obra en marcha”. “Es como que, cuando ganó el Frente Amplio, se hubiera salido a anunciar que venía la papelera de UPM [por entonces Botnia]. Esto tiene más de un año y pico de trabajo atrás”, ilustró.