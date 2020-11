El accidente que el viernes causó la muerte de una persona en los accesos a Montevideo podría haberse evitado si el Sistema Integral de Control de Transporte de Carga (Sictrac) hubiera estado funcionando, dijo este martes el presidente de la Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre, Mauro Borzacconi.

El Sictrac fue implementado a través de un decreto por el gobierno anterior, en febrero. El sistema establecía el control electrónico sobre el transporte de carga mediante dispositivos de GPS y buscaba reducir la informalidad en el transporte de carga, un problema denunciado por todos los actores del sector y por las autoridades.

Sin embargo, en abril el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, liderado por Luis Alberto Heber, decidió suspender el Sictrac. En un decreto, la cartera indicó que era “inconveniente” en ese momento la implementación del sistema. Previamente, Heber había dicho que el Sictrac sería revisado y modificado antes de ser implementado.

En ese entonces los trabajadores del transporte rechazaron la decisión, a la que consideraron “irresponsable”, así como un “retroceso”. Uno de los objetivos del Sictrac era el control del horario de los trabajadores y la verificación de que esas horas se pagaban y que se hacían los aportes correspondientes.

Desde el sector empresarial la decisión también fue criticada, algo que recordó este martes el titular de la Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre. En declaraciones a Intercambio, de M24, Borzacconi se refirió al accidente del viernes, en el cual un camión golpeó la estructura de un puente peatonal con la retroexcavadora que trasladaba. El puente cayó, causando la muerte de una persona y dejando a otras cuatro heridas.

Desde 2018 el camión circulaba de forma irregular, reveló el fin de semana el director de Transporte, Pablo Labandera. Los permisos se renuevan a partir de marzo, y una de las garantías que brindaba el Sictrac era, justamente, la de detectar qué camiones circulan y si cuentan con la habilitación correspondiente.

“De estar funcionando el Sictrac, ese camión no hubiera tenido el accidente porque no habría estado circulando”, dijo Borzacconi este martes, en una entrevista en la que también señaló que el accidente es una muestra de la irregularidad que hay en el sector. “Hoy no hay controles”, añadió, para luego lamentar que no esté funcionando un sistema que “se había conseguido con el esfuerzo de todos” los involucrados en el sector.

Además, Borzacconi criticó que Heber haya decidido suspender la implementación del Sictrac sin “conversar el tema con mayor profundidad” o “empaparse de primera mano de qué era”. “Antes de asumir la cartera dijo que el Sictrac olía feo e iba a hacer una investigación. Lo dijo antes [...]. Empezó la gestión flechando la cancha”, señaló.

Previamente, el lunes, el director de Transporte había dicho lo contrario en Punto de Encuentro, de Universal. Labandera dijo que si el Sictrac estuviera funcionando el accidente “se habría dado igual”, porque “el sinvergüenza” del conductor habría circulado igual sin permiso. Además, sostuvo que el Sictrac nació como una “cuestión comercial más que de seguridad”.