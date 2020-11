El objetivo del Frente Amplio (FA) es llegar a la convención nacional de diciembre con algunos planteos más definidos sobre su próximo presidente, aunque las elecciones sean en mayo. En este sentido, comenzaron a circular nombres de posibles candidatos en una discusión que según dicen desde la propia fuerza política “todavía está verde”. La última persona propuesta para el cargo es Victor Rossi y su nombre llegó de la mano de Tabaré Vázquez, según informaron Búsqueda y El País este jueves.

El exministro de Transporte y Obras Públicas es una figura muy cercana al expresidente y cuenta con su respaldo, pero no así con el de otros sectores del FA. El Movimiento de Participación Popular (MPP) ya anunció su apoyo a la candidatura de Marcos Carámbula, aunque el exintendente canario solo se postularía si es un candidato de consenso. Algo complejo, si se tiene en cuenta que desde el astorismo no estarían de acuerdo en impulsar su nombre para el cargo.

El País consultó a Rossi sobre su candidatura y el exministro dijo que es “una distinción muy importante el hecho de que algunos compañeros entiendan que puedo ayudar; me resulta grato”. De todas formas, agregó que “hay un tiempo para cada cosa” y el espacio debe ser cubierto “por otros más jóvenes que se necesitan para el futuro”. “Más bien estoy en la salida por razones no de voluntad propia, sino de que tengo que ser realista en cuanto a los límites. No rechazo nada, solo dejo que las cosas vayan tomando su curso”, añadió.

Danza de nombres

Aún faltando cinco meses para las elecciones, ya son varios nombres que se manejan entre los sectores del FA. Además de Carámbula y Rossi, durante la semana, la exministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, publicó en su cuenta de Facebook que debería haber candidaturas múltiples, que incluyan a una mujer como Ivonne Passada.

Según Búsqueda el líder del Nuevo Espacio, Rafael Michelini, quien hoy es secretario político de la fuerza, manifestó su intención de ser candidato. Por otra parte, el semanario informa que la excandidata a vicepresidenta Graciela Villar también tiene intenciones de competir y cuenta con el apoyo de grupos feministas en la interna, aunque en el bloque dijeron a la diaria que ni ella se propuso ni ninguna agrupación la promovió.