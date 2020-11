Luego de culminar con el proceso de autocrítica, el Frente Amplio (FA) deberá resolver sobre su futura conducción. En abril culmina el período de Javier Miranda al frente de la coalición de izquierda y, si bien todavía faltan varios meses para la elección, ya hay algunos nombres arriba de la mesa. En una reunión que tuvo lugar la semana pasada, los ex presidentes José Mujica y Tabaré Vázquez y la senadora Lucía Topolansky le dieron el visto bueno a Marcos Carámbula como candidato a presidente del FA,

El primero en hacerle la propuesta a Carámbula fue Mujica, en el acto de festejo de Yamandú Orsi, cuando este fue reelecto como intendente de Canelones, según informó El Observador. Tras la reunión de la semana pasada con Vázquez, Topolansky explicó que la intención es que Carámbula sea un candidato único, aunque todavía no se discutió formalmente a nivel del FA ni del Movimiento de Participación Popular.

Según supo la diaria, Carámbula se reunirá esta semana con varios sectores del FA y dirigentes de manera informal. El viernes pasado lo hizo con Miranda y en los próximos días mantendrá un encuentro con el Partido Comunista del Uruguay (PCU). El secretario general del PCU, Juan Castillo, dijo a la diaria que si bien piensan reunirse con Carámbula, el sector todavía no tomó ninguna decisión, porque antes la coalición de izquierda tiene que culminar el “análisis crítico, el aniversario [en febrero], el congreso y las elecciones”. “Si antes de que todo eso culmine empezamos a manejar nombres volvemos a incurrir en lo que estamos criticando. No quisiéramos caer ni en el mismo error de método ni de manoseo de nombres”, adelantó Castillo.

Abrir la cancha

El sector Ir también tiene previsto reunirse con Carámbula en los próximos días. Alejandro Nario, dirigente de este grupo, dijo a la diaria que la preocupación del sector es que el proceso de la elección del presidente o presidenta del FA sea “lo más participativo posible”. Según dijo, Ir apuesta porque haya “participación de los distintos sentires” del FA y que “las distintas sensibilidades” estén contempladas en la propuesta. “En función de eso estamos hablando con sectores y compañeros importantes”, acotó.

Alejandro Zavala, también dirigente del Ir, explicó que la posición de su sector es que sea un proceso abierto, con elección interna y que la gente tome la decisión. “Nos parece que es un momento de apertura, de no encerrarse. Parte de nuestra crítica es que el FA tiene que abrir las canchas, eso debería implicar distintas opciones y propuestas en la nueva etapa del FA. Una candidatura única es encerrarse en uno mismo. No es que esté mal tener un candidato único, pero tiene que ver con la coyuntura política; parece más una conciliación que una construcción de mirada compartida”, sostuvo.

El bloque Fuerza Renovadora todavía no hizo ningún análisis formal sobre las elecciones de mayo. De todas formas, la senadora Liliam Kechichian dijo a la diaria que las miradas diferentes van a aparecer y el FA va a lograr un consenso. “Si hay competencia interna, nos gusta más, porque la gente puede elegir. También a las mujeres nos gustaría que hubiese alguna mujer, que son en definitiva lógicas de nuestra fuerza política”, afirmó.

El nombre de Graciela Villar, ex candidata a la vicepresidencia por el FA, se estuvo manejando en los últimos días, pero en el bloque dijeron a la diaria que ni ella se propuso ni ninguna agrupación la promovió. El sector Marea Frenteamplista, que integra Fuerza Renovadora, llevará adelante un encuentro nacional el sábado, donde probablemente empiece a discutir el tema. El diputado Gustavo Olmos dijo que no se ve con malos ojos que hayan muchos candidatos, pero todavía no existe allí una definición.

Otro sector que aún no definió su postura es Asamblea Uruguay. Respecto a la posibilidad de que existan candidaturas múltiples o no, el diputado José Carlos Mahía dijo que el sector no tiene “un preconcepto dogmático” y, en esa línea, opinó que al FA le ha hecho bien “la multiplicidad de candidaturas, porque eso ha promovido la participación amplia de los frenteamplistas”. “Si hay una competencia, bienvenida sea, y si hay una candidata o candidata, tiene que tener los suficientes niveles de consenso para llevarlo adelante”, concluyó.