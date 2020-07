El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia, Salvador Romero, anunció este jueves durante una conferencia de prensa que las elecciones presidenciales, inicialmente fijadas para el 6 de setiembre, fueron postergadas para el domingo 18 de octubre.

Según informaron medios locales, Romero explicó que la modificación de la fecha obedece al incremento de casos de coronavirus y a que el pico de la pandemia, según señaló el jerarca, se alcanzará “entre finales de julio y los primeros días de septiembre, en una etapa cercana al 6 de septiembre”.

Apoyándose en esos datos, Romero argumentó que las elecciones deberán celebrarse en una “fase descendente” de la pandemia y agregó que una eventual segunda vuelta tendrá lugar el 29 de noviembre. El presidente del TSE aclaró que la resolución adoptada por el órgano que encabeza no amerita la aprobación de la Asamblea Legislativa.

Esta última opinión no es compartida por el ex presidente Evo Morales, quien en su cuenta de Twitter se refirió al tema de la postergación en varias publicaciones. “Las leyes 1.297 y 1.304 determinan los plazos para que las elecciones se realicen. El único Órgano del Estado que puede modificar ese plazo es la Asamblea Legislativa Plurinacional. Cualquier decisión unilateral es ilegal e inconstitucional”, aseveró el ex mandatario en uno de sus tuis. El líder del Movimiento al Socialismo (MAS), quien está exiliado en Buenos Aires desde diciembre del año pasado, agregó: “La postergación de la fecha de elecciones sólo provocará un mayor sufrimiento al pueblo boliviano, porque prolonga la agonía del gobierno en un mar de incapacidades y ambiciones que le impidió, en ocho meses, tomar medidas para manejar la catástrofe humana y económica actual”.

Además, Morales remarcó que la postergación obedece únicamente al objetivo del gobierno de facto de debilitar lo más posible a su fuerza política. “El gobierno de facto quiere ganar más tiempo para continuar con la persecución contra dirigentes sociales y contra candidatos del MAS-IPSP. Esa es otra forma de proscripción. Por eso no quiere elecciones el 6 de septiembre”, sentenció.