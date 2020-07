Una semana atrás, el presidente Luis Lacalle Pou inició una ronda de entrevistas en varios medios argentinos. Este jueves, en diálogo con Infobae, el mandatario volvió a afirmar que en Venezuela hay una dictadura: “No funciona la separación de poderes, no hay legitimidad de alguno de esos poderes, no hay elecciones libres, se violan todos los derechos humanos de forma continua, hay tortura, hay cárcel sin juicio... Es más, te diría que la pregunta debería ser al revés, ¿Venezuela tiene algún elemento para asegurar que es una democracia? Porque nos complicaría muchísimo decir uno”.

Más tarde, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, cuestionó a Lacalle Pou por el comentario: “Era cuestión de tiempo. @LuisLacallePou repite literalmente el guion de agresión contra Venezuela. Seguramente ya recibió la respectiva felicitación de Washington. ¡Orden cumplida! Al ideologizar así su política exterior, Uruguay pasa a ser un satélite más de Estados Unidos”, escribió en su cuenta de Twitter.

El novel canciller uruguayo Francisco Bustillo también se pronunció esta semana sobre el país caribeño durante la conferencia en la que expuso los lineamientos de la cancillería uruguaya. “Conforme al derecho internacional, a las normas democráticas de América, a mi propia convicción, a la del presidente de la República, [Luis Lacalle Pou], a la de todo el gobierno, y no tengo dudas de que a la de cualquier habitante nacido en la tierra de [José Gervasio] Artigas, con libertad no ofendo ni temo: Venezuela es una dictadura”, marcando una diferencia con su antecesor, el colorado Ernesto Talvi.