La senadora del Frente Amplio (FA) Lucía Topolansky dijo que “en un momento no muy lejano” van a tener que decirle a Nicolás Cendoya que, aunque su situación judicial “está indefinida”, tienen que “nombrar provisoriamente a otro” en el directorio de Antel en representación de su fuerza política. En declaraciones a FM Gente, la senadora sostuvo que ya tienen otros nombres, porque “por suerte, el FA tiene nombres solventes” y no puso “cualquier cosa en las empresas públicas, como se ha visto ahora”.

Cabe recordar que Cendoya es ex director de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) y está siendo investigado a raíz de una denuncia del fiscal Diego Pérez por abuso de funciones, tras constatar que fue el destinatario de información filtrada desde la Fiscalía. Por lo tanto, su venia para integrar el directorio de Antel está en suspenso.

En la entrevista, Topolansky subrayó que Cendoya “no está ni procesado, ni formalizado ni nada de eso”. “Los que están procesados son otros funcionarios. Y después hay un gran operativo de prensa”, sostuvo. Agregó que el FA se puso “un plazo” porque el tema en la Justicia puede durar mucho tiempo y se necesita un director del FA en Antel que esté atento, “porque corren planes privatizadores”.

En diálogo con la diaria, Topolansky se preguntó cuánto tiempo el FA puede dejar vacante su lugar en el directorio de Antel, dado que “costó conseguirlo”, ya que al principio el gobierno “por alguna razón no quería” que la oposición estuviera en Antel. “Hubo que pelear ese cargo, pero nombraron a todo el resto del directorio y el que va a fiscalizar no va a estar”, subrayó.

La senadora confirmó que, si el tema de Cendoya en la Justicia “no se resuelve en un tiempo prudencial”, como no pueden “esperar el fin del mundo” y es un cargo que le corresponde a su sector, el Movimiento de Participación Popular (MPP) ya baraja un nombre ‒y no más de uno‒ como alternativa, para no dejar el lugar vacío, pero prefiere no adelantarlo.

“Nosotros precisamos que no pase mucho tiempo y que haya alguien ahí controlando, porque lo más importante es el control que el FA puede hacer sobre algo que nos importa a todos, que es Antel, por lo que significan las telecomunicaciones en el mundo de hoy, que son cruciales para la vida”. Por último, subrayó que todo lo que se desplegó en cuanto a comunicación en la pandemia, como las clases y conferencias por Zoom, fue gracias a que Antel “está en manos públicas” y a que se invirtió en “fibra óptica” y demás tecnología, por lo tanto la empresa tiene “una importancia estratégica” muy significativa.