Eduardo Duhalde ex presidente argentino Eduardo Duhalde, el 21 de octubre de 2019.

Eduardo Duhalde, ex presidente argentino entre enero de 2002 y mayo de 2003, dijo que “es ridículo que piensen que el año que viene va a haber elecciones” legislativas en el país e incluso sugirió la posibilidad de que se produzca un golpe de Estado. Sus dichos generaron un rechazo unánime tanto de referentes de todo el arco político como desde organizaciones sociales e incluso desde las Fuerzas Armadas.

De todas maneras, el político peronista, quien hizo estas declaraciones en la noche del lunes en el programa Animales sueltos que emite el canal América, dio marcha atrás en la mañana del martes en una entrevista con Radio Mitre. Allí adjudicó sus afirmaciones a que está “afectado psicológicamente por lo que estamos todos afectados [en referencia a la cuarentena]. “Es muy posible que mi comportamiento no esté diez puntos, es muy posible que exagere, que mi único intento de unir a los argentinos me lleve a decir cosas que me tenga que arrepentir de haberlo dicho”, expresó.

El lunes, el ex presidente había dicho que era impensable que el año que viene se realicen los comicios parlamentarios parciales, de acuerdo a lo que establece el calendario electoral argentino. “Es ridículo que piensen que el año que viene va a haber elecciones ¿Por qué va a haber elecciones? Tenemos un récord, la gente no lo sabe o se olvida: entre 1930 y 1983 hubo 14 dictaduras militares, presidentes militares”, afirmó Duhalde, quien luego, para argumentar sus dichos, pintó un panorama de la realidad regional. “Sabemos que Brasil es un gobierno democrático cívico-militar, sabemos lo que es Venezuela, lo que es Bolivia, sabemos que en Chile quedan como factor de poder los carabineros, como antes, y el ejército”, y reafirmó que “no va a haber elecciones” en Argentina, de acuerdo a lo que consignó Página 12.

Si bien Duhalde declaró que “la Argentina es la campeona de las dictaduras militares”, luego pidió no “personalizar”. “No digo que Alberto Fernández vaya a sufrir un golpe”, expresó posteriormente, pero al mismo tiempo, y como olvidándose de lo que había dicho segundos antes, advirtió que el país “corre el riesgo porque este es un desastre tan grande que no puede pasar nada bueno”. Además, vaticinó que la actual “es la más compleja de las presidencias” en el país, y profetizó que “se va a generar un clima peor al ‘que se vayan todos’, porque vamos hacia un escenario evidentemente peor que el de 2001, ya que puede terminar en una especie de guerra civil”.

Los dichos del ex mandatario, antes de que él mismo reconociera que le había errado, ya habían generado una enorme serie de repercusiones. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, escribió en la mañana del martes en su cuenta de Twitter que “un golpe de Estado es un escenario absolutamente improbable en nuestro país: las Fuerzas Armadas argentinas están absolutamente integradas al sistema democrático”. El jerarca agregó:

Tengo un trato diario con la realidad militar y es imposible que un escenario de estas características tenga lugar en la Argentina de hoy.



Hay un fuerte compromiso con la Democracia y con la Constitución Nacional. — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) August 25, 2020

Desde las propias filas castrenses se rechazaron las palabras de Duhalde. Juan Martín Paleo, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, dijo lamentar “las expresiones del ex presidente. Constituyen comentarios fuera de época. Reafirmo el compromiso de las Fuerzas Armadas con la Constitución Nacional”.

El jefe del gabinete del presidente Alberto Fernández, Santiago Cafiero, dijo que, aunque guarda un “gran respeto” por Duhalde, sus declaraciones fueron “inapropiadas” y garantizó que habrá elecciones el año que viene. “Argentina ya ha decidido hace muchos años vivir en democracia, apostar al régimen democrático. El grito de ‘nunca más’ que se escuchó durante el gobierno de Raúl Alfonsín fue una bandera para todos nosotros después”, dijo en la mañana del martes durante un contacto con medios de prensa en la Casa de Gobierno.

Desde la oposición también se manifestó un absoluto rechazo a los dichos de Duhalde. El diputado provincial de Juntos por el Cambio Daniel Lipovetzky consideró “muy graves” los dichos del ex mandatario y agregó: “Sobre todo porque los dice un ex presidente. En la Argentina no hay lugar para golpes de Estado. Si a algún iluminado antidemocrático se le ocurriera intentarlo, ahí estaremos defendiendo la democracia, las instituciones y la celebración de elecciones”.

Por su parte la diputada porteña Myriam Bregman, representante del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, se sumó a la ola de rechazos a las palabras de Duhalde y aprovechó la ocasión para recordar a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, militantes sociales asesinados por la Policía en junio de 2002, en el marco de una operación represiva ocurrida en la zona aledaña a la estación de trenes de la localidad de Avellaneda, justamente cuando el cuestionado ex mandatario gobernaba el país.

En tanto, el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina, el diputado nacional Hugo Yasky, dijo a la agencia de noticias Télam que las expresiones de Duhalde “son claramente una incitación al golpismo” y consideró que quien también fuera gobernador de la provincia de Buenos Aires durante el menemismo “juega a favor de los intereses de los sectores poderosos de la Argentina”.