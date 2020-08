El subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social, Armando Castaingdebat, confirmó el jueves por la noche en el programa Quién es Quién, de Diamante FM, que esta cartera estudia pedir declaraciones juradas a la hora de otorgar las Tarjetas Uruguay Social (TUS).

“La tarjeta va a seguir. Lo que estamos definiendo en estos días es de qué forma se sigue con las transferencias del Mides. Más de la mitad del presupuesto de nuestro ministerio se va en las transferencias, tanto de las TUS como transferencias al sistema de cuidados. Entonces hay que tratar de redefinir el público objetivo y poder hacer los mecanismos, los cambios y las evaluaciones que haya que hacer. Hoy hay 87.000 tarjetas y van a tener que seguir habiendo esas 87.000 tarjetas. No tenemos los elementos para decir que de esas 10.000 que no corresponderían, pero sí el olfato, pero lo que es peor que capaz que hay más de 10.000 que precisan tarjetas y no se la estamos dando”.

Luego el jerarca agregó que para dar las tarjetas “lo que se ha usado hasta ahora son visitas personales”. “El mundo ha ido avanzando hacia declaraciones juradas. Hay experiencias buenas y de las otras. Nosotros vamos a ir al camino del medio: declaración jurada con testeos aleatorios”, manifestó. “No está definido pero lo estamos definiendo con el Ministerio de Economía”, expresó, y luego dijo que estas declaraciones podrían realizarse, por ejemplo, a través de teléfonos celulares.

En el documento de discusión presupuestal interno al que accedió la diaria esta semana se mencionaba específicamente esa posibilidad, entre las propuestas que realizaba el Mides. “Se está trabajando en una propuesta de modificación del mecanismo actual de altas y bajas basado en visitas al hogar, a un mecanismo ya utilizado por el BPS y también en otros países, que permite procesar declaraciones juradas en línea, que son cruzadas con los sistemas de información del Estado para identificar riesgos de fraude en la declaración. De esta forme se posibilita acelerar muy fuertemente los procesos de alta, pero principalmente los de modificación o baja, con la posibilidad de realizar visitas de auditoría en los casos en que los cruces con los sistemas identifican riesgo de fraude”, señalaba el documento.

A pesar de esto, el jueves Castaingdebat relativizó la validez del documento y dijo que ni el Mides, ni el Ministerio de Economía ni la Oficina de Planeamiento y Presupuesto han hablado de “mutilaciones”, como se mencionaba allí. Según sostuvo, la cartera tiene por objetivo “llegar a más gente y gastando menos”, viene trabajando en “los diferentes escenarios. Para Castaingdebat, de la misma forma que existía el escenario previsto en el documento, también existían escenarios de máxima, que refieren a qué pasaría con el Ministerio si se le aumenta 20% o 30% los recursos”.