La Comisión de Salud de la Cámara de Representantes resolvió ayer, por unanimidad, priorizar el tratamiento de los proyectos de ley de eutanasia y de cuidados paliativos, los cuales serán discutidos por separado pero en simultáneo en el segundo semestre del año. Pese a que los legisladores de todos los partidos coincidieron en la necesidad de discutir ambas iniciativas con celeridad, su tratamiento se va a dilatar probablemente hasta fines de setiembre, debido al ingreso inminente del Presupuesto Nacional al Parlamento.

“Esto no significa que estemos acompañando los proyectos tal cual están, lo que estamos haciendo es habilitar y poner la conformidad para que empiecen a tratarse con celeridad. Podrán modificarse o incluso devenir en un nuevo proyecto que mantenga el mismo objetivo”, dijo a la diaria la diputada frenteamplista Lucía Etcheverry, quien consideró que “no se trata de proyectos contrapuestos; esa es una falsa oposición”. El proyecto de ley titulado “Eutanasia y suicidio médicamente asistido” fue redactado por el diputado colorado Ope Pasquet y presentado en marzo de este año, mientras que el de cuidados paliativos ingresó el 30 de julio y fue elaborado por la Sociedad Uruguaya de Medicina y Cuidados Paliativos.

Etcheverry señaló que el Frente Amplio no tiene “una posición definida y cerrada” en el tema, pero entiende que “es un tema importante, de mucha sensibilidad, y efectivamente es importante legislar al respecto y con cuidado de lo que significa para la gente”. “Quienes han vivido situaciones complejas saben lo delicado que es esto y lo difícil que se vuelve para la persona que está sufriendo pero también para el entorno familiar. Lo que queremos es actuar con responsabilidad”, apuntó. En ese sentido, la legisladora indicó que “no hay un prejuicio” en la fuerza política “respecto de la eutanasia y del proyecto en sí”, sino el objetivo compartido de “establecer garantías y derechos para la persona y para su entorno”. “El eje tiene que ser la perspectiva de derechos”, consideró.

En el Partido Nacional “todavía no se ha discutido sobre el tema”, afirmó el diputado nacionalista Alfredo De Mattos, quien consideró que se trata de “un proyecto polémico y un tema muy delicado al cual hay que meterle el diente para tratar de solucionarlo”. De Mattos, que es médico de profesión, asegura que está “muy conforme” con el desarrollo que ha tenido la medicina de cuidados paliativos, “que colma muchas expectativas”. “Hoy día los pacientes te piden para pasar a cuidados paliativos”, añadió. Para el diputado, en este marco “ha cambiado la idea sobre el tema de la eutanasia”.

Si bien destacó que es importante tratar ambos proyectos, De Mattos señaló que “hoy estaría más proclive a ahondar en el tema de los cuidados paliativos, [porque] han cambiado la expectativa de vivir y morir dignamente”, aunque “sin olvidar que hay enfermedades terminales brutales y la gente a veces prefiere morirse, y hay que legislar sobre el tema”. En ese sentido, adelantó que la discusión “no va a ser fácil”: “Va a haber muchas discusiones, pero vamos a tratar de dar todo de nuestra parte para llegar a un buen fin”, manifestó.

Diputados blancos a favor

El lunes, tres legisladores del Partido Nacional (PN) se manifestaron favorables a la eutanasia. Durante una actividad organizada por el sector nacionalista Generación Ideas en Movimiento, el diputado Álvaro Viviano (Por la Patria) destacó la “valentía” de los legisladores que firmaron el proyecto y dijo que el PN debe ser autocrítico porque no incidió en “muchos temas instalados en los últimos 15 años en la agenda política y social del país”. “No voy a decir que estuvimos ausentes pero sí que no incidimos de la forma que debimos hacerlo, nos tuvo como parte de atrás, siguiendo a otros que nos fueron marcando la agenda, sin la etapa de debatir internamente qué pensamos nosotros”, expresó. Viviano dijo, no obstante, que el proyecto tiene “fallas importantes” pero es “un avance y un puntapié” para seguir la discusión y adelantó que tiene una visión “favorable a la iniciativa”, más allá de los “déficits del articulado”.

Por su parte, el también diputado Gonzalo Mujica (lista 404) sostuvo que en los temas “donde hay que legislar sobre el ejercicio de la libertad personal” trata de ser “garantista”. “Este es un derecho que no solo debe ser preservado y defendido, sino también promovido”, aseguró. Durante su intervención, se refirió a su pasado como legislador frenteamplista y su pasaje al PN. “A mí me recibieron porque yo me empezaba a parecer a ustedes en el deseo de cambio, pero sobre todo me recibieron con toda las cosas que no cambié y no estoy dispuesto a cambiar, y les puedo asegurar que muchas de esas cosas son las que apoyan mi respaldo a este proyecto”, culminó.

En tanto, el también diputado por la Lista 404 Alejo Umpiérrez consideró que “la protección de la vida como derecho absoluto es mientras la vida valga la redundancia es inhumana, pero si deja de ser humana para ser inhumana para supuestamente un fin superior es una contradicción in situ”. “Ahí es donde tenemos que ir como base de todo este procedimiento, que en definitiva termina generando vida mecánica y no vida vital”, sostuvo.