Este jueves, por segundo día consecutivo, los partidos de la NBA programados para disputarse en las instalaciones de Disney World, en la ciudad de Orlando, en el estado de Florida, fueron suspendidos en el marco del boicot que los jugadores están realizando en protesta por el reciente ataque sufrido por el ciudadano negro Jacob Blake, baleado por la espalda el domingo en la ciudad de Kenosha, en el estado de Wisconsin.

El miércoles, precisamente un equipo de ese estado, Milwaukee Bucks, fue el primero en no presentarse a jugar el partido que tenía programado contra Orlando Magic. “Los últimos meses han arrojado luz sobre las injusticias raciales que enfrentan los ciudadanos de nuestras comunidades afroamericanas alrededor del país”, expresó Sterling Brown, uno de los jugadores del equipo en un comunicado. “Han usado sus voces y plataformas para levantar la voz sobre este mal comportamiento. Pero a pesar del abrumador pedido de cambio no ha habido ninguna acción, así que nuestro foco hoy no podía estar en el básquetbol”, afirmó el deportista, al explicar la decisión tomada por su equipo, que posteriormente fue adoptada por el resto de los jugadores de la NBA, en su gran mayoría negros.

Mientras los dirigentes de la entidad basquetbolística estadounidense están reuniéndose con los jugadores y otros representantes intentando que la actividad de esta peculiar temporada marcada por la pandemia de coronavirus pueda reanudarse durante el fin de semana con los partidos correspondientes a la primera fase de los play off, el presidente Donald Trump reaccionó atacando a la entidad, de la que dijo que se convirtió en una “organización política”.

“Se ha vuelto como una organización política, y eso no es bueno. No creo que sea bueno para el deporte ni para el país”, indicó Trump a los periodistas, en respuesta a una pregunta sobre la protesta de los jugadores. De acuerdo a lo que informó la agencia EFE, el líder republicano dijo no saber mucho sobre ese boicot: “No sé mucho sobre las protestas de la NBA. Lo que sí sé es que sus índices de audiencia han sido muy malos, porque pienso que mucha gente está un poco cansada de la NBA”. Trump realizó estas declaraciones este jueves durante una visita a la sede de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, lugar al que acudió para informarse de primera mano sobre la situación del huracán Laura, fenómeno natural que está azotando la costa sureste del país, donde ya causó cuatro muertes, además de cuantiosos daños materiales.