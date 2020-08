Luego de que desde el hospital berlinés La Charité se informara que análisis realizados por laboratorios dieron como resultado que el político opositor ruso Alexei Navalny presenta signos de envenenamiento, la canciller alemana Angela Merkel exigió a Moscú que investigue el caso.

“Según el equipo de médicos de La Charité, los análisis clínicos apuntan a un envenenamiento de Alexei Navalny”, dice un comunicado firmado por la canciller Angela Merkel y el ministro de Relaciones Exteriores alemán, Heiko Maas.

“En vista del destacado papel que juega el señor Navalny en la oposición política rusa, las autoridades están llamadas urgentemente a investigar este delito hasta el último detalle y con total transparencia”, se expresa en el comunicado consignado por agencias internacionales, en el que además los firmantes pidieron que los responsables sean identificados y llevados ante la Justicia para responder por sus actos.

De acuerdo a lo que informaron desde el hospital –en el que Navalny, de 44 años de edad, el más reconocido de los opositores al presidente ruso Vladimir Putin, se encuentra internado desde el sábado, luego de que una ONG alemana contratara un avión privado para trasladarlo desde Rusia–, el veneno empleado para atacar al político de 44 años aún no fue identificado. Paralelamente, fuentes médicas alemanas agregaron que Navalny se encuentran en coma inducido y aunque su estado de salud es grave, su vida en estos momentos no corre peligro. “El desenlace continúa siendo incierto” y en esta etapa no se pueden descartar secuelas a largo plazo, “en particular en el sistema nervioso”, informaron.

En Rusia, los médicos que atendieron a Navalny en la ciudad siberiana de Omsk, en la que fue atendido de urgencia luego de descompensarse en un vuelo que lo estaba trasladando hacia Moscú, descartaron luego de los análisis que el político estuviera envenenado, y manejaron en cambio la hipótesis de que había sufrido un “trastorno metabólico”.