El presidente Luis Lacalle Pou se refirió al apuñalamiento de un militante frenteamplista el miércoles de la semana pasada y dijo que no hay que “apurarse a catalogar” este tipo de situaciones, ni buscar “en estos hechos un rédito político”.

“Hay que tener en claro qué fue lo que pasó, no hay que apurarse a catalogar. A veces parece que algunos quisieran que pase lo peor, que sea un tema de agresión política, y nos apuramos a ser contundentes. Si fue político, si no lo fue, como aparentemente ocurrió, es igualmente horrible y censurable. Pero no lleguemos al nivel de buscar en estos hechos un rédito político. No demos manija”, expresó.

En la madrugada del sábado, la fiscal de 4º -Turno de Salto, Beatriz Protesoni, imputó por lesiones graves agravadas a Pablo Laurencena, que en la noche del miércoles apuñaló al militante frenteamplista Alberto Beto Acosta, que colocaba carteles de propaganda electoral. También fue imputado su hijo, de 15 años, por tres infracciones graves a la ley penal: una como coautor de un delito de lesiones graves y otras dos como autor de lesiones personales, informó la Fiscalía General de la Nación en su cuenta de Twitter. Para Laurencena se dispusieron 180 días de prisión preventiva mientras avanza la investigación, mientras su hijo ingresará por 60 días al Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente con una medida cautelar privativa de la libertad.

Durante una visita a la inauguración de un nuevo hospital en Young, Lacalle Pou aseguró que el gobierno gastará alrededor de 600 millones de dólares para abatir las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, cuando el dinero “no sobra porque [el gobierno anterior] se lo había gastado”. El mandatario dijo que no contestaría las críticas del senador frenteamplista Mario Bergara, que ha venido subrayando que la ayuda del gobierno es sensiblemente inferior al resto de los países de Latinoamérica y ni siquiera alcanza un punto porcentual del producto interno bruto. No obstante, aprovechó para deslizar otra crítica a la anterior administración: “Si me tengo que poner a discutir con Bergara tengo que recordarle alguno de los cinco puntos de déficit [fiscal]”, afirmó.

Por último, el mandatario dijo que cuando se demuestre que exista una vacuna “eficaz” contra la covid-19 “vamos a tratar de ser los primeros en la fila para tener dos millones de vacunas para los uruguayos”. “Si podemos llegar a tener las vacunas antes del verano, podríamos darle una mano grande al turismo. Y si no, buscaremos los mecanismos de tener una temporada con los condicionantes”, expresó.

Por último, Lacalle Pou dijo que buscará viajar a Estados Unidos “después de las elecciones” de ese país, y a China “antes de fin de año”. “No queremos estar ni más cerca de Estados Unidos ni de China, sino de los dos”, expresó.