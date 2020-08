Tras la puñalada sufrida por un militante frenteamplista en la noche del miércoles, el ex diputado de ese partido Juan José Domínguez decidió hacer pública una agresión que sufrió el pasado viernes 31 de julio, tanto él como su pareja, y que según dijo, no tuvo ningún móvil más que la “golpiza”.

“Cuando llegaba a mi casa en compañía de mi esposa me sorprende un joven de aproximadamente 20 años que me pide ‘algo’. Al responder que en ese momento no disponía de dinero, recibo el primero de una lluvia de golpes, puñetazos y patadas por parte de una segunda persona que no alcancé a ver, cayendo a la cuneta (allí no hay cordón cuneta) siempre bajo los golpes de ambos agresores”, cuenta Domínguez en una carta dirigida al periódico local El Telégrafo.

Según sostuvo, si bien el “objetivo” de la golpiza era él, cuando su esposa se acercó para hablarles a los agresores “intentando frenar la agresión”, también fue agredida y cayó en la cuneta, golpeándose fuertemente la espalda. “La intervención salvadora de los vecinos que se percataron de lo que ocurría, logra frenar la agresión y la huida de los agresores”, relató.

Según Domínguez, “en ningún momento, desde el comienzo de la agresión, hubo intención de robar algo, ni el bolso de mi esposa, ni el vehículo que estaba abierto, ni nada de supuesto valor que estaba a mano. Claramente, el objetivo era la golpiza y la hicieron con saña”.

La respuesta de la Policía, sostuvo, no fue acorde a la situación. “Alertado el 911, llegaron dos motos de la policía, nos toman los datos y se van. A partir de allí nunca más vimos a ninguna autoridad policial. Es más, hasta la fecha no tenemos ninguna respuesta por parte del Ministerio del Interior y tampoco por parte de la Justicia”.

“A esta altura lo único que podemos plantearnos son hipótesis, conjeturas. Nos preguntamos si estamos frente a una nueva figura delictiva, el sicariato, porque queda claro que el único objetivo fue la agresión. Nos enterábamos también que en esas mismas horas se perpetraba un ataque a un local del Frente Amplio. Que está pasando? ¿Amedrentamiento, persecución lisa y llana?”, se preguntó Domínguez. “Recordemos que de este modo el pachequismo dio comienzo a una de las épocas más oscuras de nuestro país. Esperemos que no lo sea, la historia no se repite igual, pero tiene mucho de parecido”, culminó.