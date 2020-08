El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado (PC) recibió este lunes al diputado de esa colectividad política Gustavo Zubía para analizar en detalle su propuesta de reestructura de la Fiscalía de Corte, que convertiría a este servicio descentralizado en un órgano colegiado. Tras el estudio del proyecto, el CEN resolvió iniciar una serie de consultas con “constitucionalistas que trabajaron en el proyecto” y “conversaciones a nivel parlamentario”, sostiene un comunicado difundido por el organismo en la tarde del ayer.

El diputado colorado Felipe Schipani, que presidió la sesión, dijo a la diaria que las consultas comenzarán en los próximos días. Algunas de ellas referirán, según adelantó, a la constitucionalidad de la propuesta, que ha sido cuestionada en los últimos días, aunque aclaró que para los legisladores del PC “no lo es”.

El diputado señaló que durante la reunión los integrantes del CEN coincidieron en que es una propuesta “interesante” y manifestaron su apoyo al proyecto. El documento cuenta con la firma de integrantes de todos los sectores del PC, como Conrado Rodríguez, Ope Pasquet y la suya, además de la del propio Zubía. “Vemos con buenos ojos la iniciativa que trata de dar mejor calidad institucional al funcionamiento de la Fiscalía”, subrayó Schipani.

Asimismo, sostuvo que el PC venía trabajando en un proyecto de estas características “desde hace un tiempo”. “No surge a partir de esta situación en la Fiscalía ni es una respuesta a todos estos planteos que ha habido”, expresó. Manifestó que incluso se intentó incluir la reforma en la ley de urgente consideración, y en ese momento Zubía tuvo una reunión al respecto con Luis Lacalle Pou, que aún no había asumido el gobierno, pero la iniciativa no prosperó.

Schipani manifestó que “no es un proyecto cerrado” y que el objetivo es que se discuta y se realicen modificaciones. A modo de ejemplo, mencionó que uno de los aspectos que pueden modificarse es la entrada en vigencia, atrasándolo hasta que finalice la gestión de Díaz.

El CEN no discutió sobre las declaraciones del presidente, quien este lunes se manifestó contrario a convertir la Fiscalía en un órgano colegiado, porque el organismo no estaba al tanto de sus dichos. De todas formas, Schipani dijo que este tema no forma parte del acuerdo de los partidos de la coalición llamado “Compromiso por el país”, y consideró que el hecho de que el presidente esté en contra no impide seguir adelante con esta propuesta. “Es materia de negociación”, expresó.