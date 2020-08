La Mesa Representativa Nacional Ampliada del PIT-CNT discutirá este viernes la posibilidad de promover un referéndum contra la ley de urgente consideración (LUC) o algunos de sus artículos, mientras que en la cúpula hay diferencias sobre el camino que se debe transitar. Aunque el rechazo por el contenido de la ley que se aprobó el 8 de julio es unánime en la central sindical, algunos integrantes del Secretariado Ejecutivo tienen dudas sobre la conveniencia de impulsar una recolección de firmas en este contexto; tal es el caso del presidente, Fernando Pereira, y de la vicepresidenta, Soraya Larrosa, que difieren de la postura del secretario general, Marcelo Abdala, quien se reconoció “hincha” de la iniciativa.

Consultada por la diaria, Larrosa adelantó que considera que “hoy no están dadas las condiciones para impulsar un referéndum” por varias razones. “No tenemos un ejército de gente como para salir a recolectar las firmas que necesitamos hoy; este gobierno tiene una adhesión muy importante en la población, mayor que cuando ganó las elecciones; tenemos el tema de la pandemia y la preocupación por el trabajo de la gente”, enumeró la dirigente, aunque afirmó que “eso no quiere decir que dentro de tres meses la situación sea otra, cuando el gobierno quede más al desnudo y el tema de la pandemia no sea tan grave”. Por otra parte, explicó que en la instancia de este viernes se va a debatir pero probablemente no se tome una posición definitiva sobre el tema, para lo cual probablemente se convoque a otra mesa en las próximas semanas.

En la misma línea, según consignó Búsqueda, Pereira manifestó a sus compañeros en las últimas reuniones que “no es el momento” de ir por la recolección de firmas, dado que las condiciones para recorrer ese camino “son muy débiles”. El dirigente argumentó que el paso de la LUC por el Parlamento dejó fuera algunos de los artículos más polémicos del proyecto, como los que desmonopolizaban ANCAP y los que tenían que ver con las telecomunicaciones. Por otra parte, según informa el semanario, Pereira destacó que el capítulo sobre seguridad cuenta con respaldo popular y mencionó encuestas de opinión pública que muestran una división importante entre el apoyo y el rechazo a la nueva norma.

Días atrás, Abdala se definió como “hincha de que se pueda desarrollar un referéndum contra la LUC”, aunque advirtió que incluso quienes ven con buenos ojos la medida no dejan de “ver las dificultades”. Una de las principales impulsoras del referéndum es la Federación ANCAP (FANCAP), la cual en asamblea a mediados de julio resolvió promover a la interna del PIT-CNT la consulta popular para derogar algunos de los artículos que considera más “regresivos”. Si bien algunos sindicatos manifestaron sus reparos, como por ejemplo COFE y FUECYS, el presidente de FANCAP, Gerardo Rodríguez, aseguró que “la LUC para la inmensa mayoría de los sindicatos, si no para la totalidad, representa un retroceso enorme”.