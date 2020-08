La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, estrenó este lunes su canal de Spotify La otra agenda y, en la previa del tratamiento del desafuero del senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos, dedicó el primer episodio a los fueros parlamentarios: repasó su origen histórico, los artículos de la Constitución en los que están definidos y distintos estudios doctrinarios sobre el tema. La jerarca hizo hincapié en que los fueros “no pertenecen a los legisladores” y, en ese sentido, señaló que “los fueros no son renunciables porque pertenecen a la cámara y no al legislador”.

“El fundamento técnico de la existencia de los fueros es la protección de la independencia de los órganos legislativos y no la protección de las personas de los legisladores. ¿Qué quiero decir con esto? Que los fueros no pertenecen a los legisladores, sino al cuerpo legislativo, preservando su independencia”, enfatizó Argimón en el episodio titulado “¿Qué son los fueros parlamentarios?”. Los fueros, explicó la jerarca, son “la institución que preserva al Parlamento de que los legisladores, cuando emiten su voto o sus opiniones durante el desarrollo de la función legislativa, no puedan ser perseguidos por estar en contra, por ejemplo del gobierno de turno”.

En ese sentido, señaló que “para la abrumadora mayoría de la doctrina, los fueros no son renunciables porque pertenecen a la cámara y no al legislador”. “Es decir que si cualquiera de nosotros escuchamos a un legislador que públicamente dice que quiere que se le levanten los fueros, debemos entender que podrá ser una estrategia, una opinión personal, pero los fueros no le pertenecen al legislador y no es el que tiene que decidir”, agregó la presidenta de la Cámara de Senadores.

Manini Ríos ha expresado en más de una oportunidad su voluntad de que se levanten sus fueros parlamentarios para poder comparecer ante la Justicia, sin embargo, el resto de los senadores de su partido no comparten la decisión. El desafuero se votará este martes a las 15.00 en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, y todavía no hay fecha confirmada para el tratamiento en el Plenario del Senado. El Frente Amplio decidió hace varias semanas que apoyará el desafuero, pero con sus votos no alcanza, y todo indica que la balanza se inclina hacia la negativa al desafuero.