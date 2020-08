Este miércoles la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) informó que se hicieron 150 hisopados en un asentamiento del Cerro, donde hubo un rebrote de coronavirus en los últimos días. Se destacó que “todos los contactos del brote detectado en el lugar fueron hisopados y se aguarda por los resultados”. Como se acercaron muchas personas a la carpa dispuesta por ASSE para realizarse el test, este jueves se harán más hisopados en la policlínica La Boyada.

Gabriela Lamique, directora de la Red de Atención Primaria de ASSE, dijo a Subrayado que “la idea es hacer la parte de educación, para el cuidado y la higiene, y para evitar la transmisión”, además de los hisopados en busca de nuevos contactos positivos. “Se hace el registro de la identidad y el domicilio de la persona para luego hacer el mapeo de los contactos o de los positivos en caso de que surjan nuevos”, agregó.

Sobre el supuesto temor de algunas personas para presentarse a hacerse el test, por miedo a sanciones, la jerarca dijo que el hecho de estar en contacto y conversar con los vecinos, educar y “bajar un poco la ansiedad y el temor” resultó “muy exitoso”. Además de la presencia de ASSE, el Ministerio de Desarrollo Social entregó canastas con alimentos y productos de limpieza para quienes tengan que hacer cuarentena.

A su vez, Enrique Soria, alcalde del Municipio A, dijo a Subrayado que las autoridades de ASSE no le informaron sobre el procedimiento. “Vine al lugar a informarme, a mí no me llegó nada. Nosotros, más que nadie, conocemos el territorio y la situación. Incluso estamos trabajando con la Intendencia [de Montevideo] en el tema del realojo y conocemos muy de primera mano la realidad del barrio”, sostuvo.

En tanto, el último informe de situación del Sistema Nacional de Emergencias consigna que este miércoles se realizaron 2.035 análisis y se detectaron nueve casos positivos nuevos de coronavirus, de los cuales siete son de Montevideo (dos corresponden al brote en el asentamiento), uno de Artigas y el restante de San José.

Luego del rebrote de coronavirus que hubo en Rivera, ese departamento pasó a estar en segundo lugar de casos activos por departamento, con 38, mientras que el primer lugar lo sigue ocupando Montevideo, con 113 casos.

¿Vacuna?

A todo esto, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, señaló este miércoles que la Unidad de Inmunizaciones de la División de Epidemiología de la cartera está estudiando las propuestas de Argentina y México, que trabajan conjuntamente en una vacuna contra el coronavirus.

El jerarca sostuvo que todavía no se pasó de la fase clínica tres, que es la etapa de análisis clínico de las vacunas, por lo tanto, Uruguay está “recibiendo las ofertas de diferentes jugadores y haciendo un análisis de sus características desde el punto de vista clínico y epidemiológico”. Agregó que no se maneja una fecha de entrega específica ni tampoco un precio, por lo que “todo está sujeto a diversas interrogantes”, más allá de lo técnico.