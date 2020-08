Durante la media hora previa de la sesión de este miércoles del Senado, la frenteamplista Amanda Della Ventura respondió los dichos de su par de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos, quien en el mismo espacio el martes había cuestionado la Ley Interpretativa de la Ley de Caducidad y les había recoradado a los legisladores del resto de los partidos de la coalición que habían votado en contra de esa norma. Ademas, Manini Ríos había a los integrantes del Frente Amplio (FA), al defender la vigencia del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman, de estar “dispuestos a otorgarle a esta comisión el derecho a entrometerse” en la soberanía nacional, y de aceptar que sus fallos “estén por encima de lo que establece nuestra Constitución, por la que lucharon y dieron su vida tantos orientales”.

Durante su intervención, Della Ventura sostuvo que es “terrible” escuchar “discursos nostálgicos de la dictadura”, que además, “en vez de llamarla por su nombre, se busquen otros giros retóricos como ‘lamentable período de fractura y desencuentro entre los orientales’”, sostuvo, citando textualmente lo dicho por Manini Ríos. Luego, la senadora afirmó que es “paradójico” que quienes los acusan de “promover el odio y la venganza” son “justamente quienes tienen esos sentimientos y así lo traslucen apenas uno rasca un poco en los contenidos que expresa”.

“Se ha dicho que hoy se atropella el estado de derecho, cuando justamente se trata de preservar el estado de derecho. Atropello es arremeter contra la Justicia, ¿qué queda después? Si no se respeta lo que la Justicia dictamina, ¿hacia donde vamos? ¿A quién le corresponde dirimir los temas de delitos y en particular de lesa humanidad en nuestra sociedad? ¿Será que se quiere entrar en un terreno que hasta ahora estaba vedado y que ni siquiera se osaba a decir en voz alta, y parece que ahora se rompen todos los limites y hay quienes pretenden algun otro ámbito de resolución de los litigisos que no sea la Justicia?”, se preguntó.

Según Della Ventura, se trata de un “nuevo ataque a la Justicia” por parte de Cabildo Abierto, que “atenta contra la institucionalidad democrática”, y eso “debe ser rechazado por el conjunto del sistema político”, dado que “no pueden admitirse medias tintas”.

Por último, la senadora sostuvo, sin mencionarlo, que Manini Ríos había realizado calificativos hacia la bancada del FA que son “muy indignantes y ofensivos, y no contribuyen a la paz que se dice querer construir”. “Llama la atención que no se calificó hasta hoy de la misma manera a la injerencia e intromisión de Estados Unidos en el cono sur y a la existencia del Plan Cóndor”, sostuvo.

Al finalizar el discurso, Della Ventura pidió que sus palabras sean enviadas a varios organismos y organizaciones sociales y la bancada de Cabildo Abierto no votó la solicitud. Si bien es de cortesía parlamentaria votar los pedidos de envío de palabras sin importar el contenido de los discursos, ayer la bancada del bloque frenteamplista Fuerza Renovadora no votó la solicitud que había realizado Manini Ríos tras su discurso.