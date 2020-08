Hace algo más de un mes, Donald Trump se resignó a que la Convención Nacional Republicana de este año no incluya un espectáculo multitudinario en Jacksonville, en el estado de Florida, como él quería, debido a la pandemia de covid-19. El presidente estadounidense aceptó entonces que su candidatura a la reelección fuera oficializada en una convención virtual. Convocó entonces a Chuck LaBella y Sadoux Kim, dos productores del reality show The Apprentice, que él protagonizaba. Según informó el diario The New York Times, ellos son los encargados de la transmisión televisiva del encuentro y de lograr que el show entretenga a los espectadores.

Al igual que en su reality, Trump es la figura central de la Convención Republicana, y está previsto que intervenga en cada uno de los cuatro días del encuentro. Además, ganaron protagonismo en el evento los familiares del presidente y algunos activistas que lo apoyan, y lo perdieron los referentes del partido.

Con estos lineamientos, el encuentro se inauguró el lunes, desde el Centro de Convenciones de la ciudad de Charlotte, en el estado de Carolina del Norte. Allí Trump fue recibido con aplausos y ovaciones. En videos grabados con anticipación, el presidente defendió su gestión y les pidió a los votantes, una vez más, que tengan “mucho mucho cuidado” porque en estas elecciones puede haber “fraude” mediante el voto por correo.

A lo largo de los sucesivos discursos se insistió en la advertencia contra una oposición demócrata controlada por “radicales” y “socialistas”. El vicepresidente Mike Pence, compañero de fórmula de Trump, advirtió que Biden y “el Partido Demócrata han sido desbordados por la izquierda radical”, y que su “agenda consiste en impuestos más altos, medicina socializada, fronteras abiertas, aborto a demanda y recorte de financiación a los hombres y mujeres que sirven para hacer cumplir la ley”.

Otra oradora, Nikki Haley, ex embajadora estadounidense ante la Organización de las Naciones Unidas y ex gobernadora de Carolina del Sur, afirmó que Biden “es una bendición para todos los que quieren que Estados Unidos se disculpe, se abstenga y abandone sus valores”, y mencionó entre ellos a China e Irán.

En momentos en que el gobierno de Trump está siendo criticado por su violenta represión de protestas contra el racismo, Haley, que es hija de inmigrantes provenientes de India, dijo que “en gran parte del Partido Demócrata ahora está de moda decir que Estados Unidos es racista”, pero “eso es mentira; Estados Unidos no es un país racista”. Sin embargo, la dirigente reconoció que su familia “enfrentó discriminación y dificultades”, “pero mis padres nunca cedieron al resentimiento y al odio”, agregó.

“No importa dónde vivan; su familia no estará segura en los Estados Unidos de los demócratas radicales”, dijo Patricia McCloskey, una mujer que se hizo conocida, al igual que su esposo Mark, porque enfrenta un proceso judicial por uso indebido de armas. Cuando una protesta contra el racismo pasó por su casa, en el estado de Misuri, ella y Mark apuntaron a los manifestantes con un rifle y una pistola. “Ni una sola persona de la turba fuera de control que ustedes vieron en nuestra casa ha sido imputada por un crimen. ¿Pero ustedes saben quiénes sí lo fueron? Nosotros. Nos han imputado con un crimen por atrevernos a defender nuestra casa”, dijo Mark McCloskey.

A su vez, Donald Trump Jr., hijo del presidente y orador en la convención, insistió en que los socialistas controlan al Partido Demócrata, y dijo que si se lo permiten, Biden y su compañera de fórmula, Kamala Harris, van a convertir a Estados Unidos en “una utopía socialista”, un camino que “sólo lleva al dolor y a la miseria”. Agregó: “Es casi como si esta elección se perfilara como iglesia, trabajo y escuela contra disturbios, saqueos y vandalismo, o, en palabras de Biden y los demócratas, ‘protesta pacífica’”.

También la asesora de la campaña presidencial, Kimberly Guilfoyle –pareja de Trump Jr.–, advirtió sobre “la amenaza socialista” y sus efectos en Cuba y Venezuela, y dijo que los demócratas quieren “destruir el país”. Otro orador, Máximo Álvarez –quien es, al igual que Guilfoyle, hijo de migrantes–, afirmó que Trump “está luchando contra las fuerzas del anarquismo y el comunismo” de las que huyó su familia en Cuba, y advirtió que Biden “sin duda entregará el país a esas peligrosas fuerzas”.

Más Trump

Estaba previsto que anoche diera su discurso la esposa del presidente, Melania Trump, y que también estuvieran presentes algunos de los cinco hijos del candidato. Según informó la agencia de noticias Efe, la portavoz de Melania Trump, Stephanie Grisham, aclaró a la cadena MSNBC que esta vez “cada palabra del discurso es suya”. En la convención de 2016, Melania Trump fue acusada de plagiar partes del discurso que había dado la anterior primera dama, Michelle Obama, ante la convención demócrata que proclamó a su esposo.

El otro discurso de la jornada de este martes era el del secretario de Estado, Mike Pompeo, que está de gira por Medio Oriente. Planeaba hablar desde Jerusalén, ciudad disputada por israelíes y palestinos a la cual Trump reconoció como capital de Israel y a la que trasladó la embajada de su país.

En la noche de este miércoles Pence dará su discurso de aceptación de la candidatura a la vicepresidencia, y el jueves Trump cerrará la convención. A diferencia de sus apariciones anteriores, mediante videos grabados, está previsto que mañana el presidente hable en vivo, y desde la Casa Blanca, pese a las críticas que recibió por utilizar la sede de Presidencia para este encuentro partidario.

Cada día de la convención tiene su lema: el lunes, “Tierra de promesas”; este martes, “Tierra de oportunidades”; el miércoles, “Tierra de héroes”, y el jueves, cuando dará su discurso central el presidente, “Tierra de grandeza”.