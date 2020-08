El gobierno uruguayo no adhirió a un comunicado firmado por 16 países, entre ellos Estados Unidos, que rechazan la postergación de la elección del futuro presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tal como propuso la Unión Europea (UE) y otros países como Argentina, Chile y Costa Rica.

Firmaron la declaración los gobiernos de Bahamas, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Surinam y el “gobierno interino” de Juan Guaidó en Venezuela. “Instamos a todos los países miembros a cumplir, en el tiempo indicado y forma, con las resoluciones ya aprobadas por los directores y gobernadores”, dicen estos países.

Esta declaración surge luego del pedido de la Unión Europea, realizado a principios de agosto. El corazón del asunto: la candidatura del estadounidense Mauricio Claver-Carone, promovida por el gobierno de su país, encabezado por Donald Trump, rompe con una tradición del organismo, que siempre ha estado presidido por un latinoamericano. Pero las elecciones en el país del norte podrían cambiar el rumbo de la presidencia, especialmente si Trump es derrotado por el demócrata Joe Biden, por lo que la Unión Europea hizo la solicitud.

Además de la Unión Europea, países no alineados con Estados Unidos, como México y Argentina, y otros como Chile, también se han manifestado a favor de la postergación de la elección, algo que Claver-Carone calificó de una “táctica obstaculizadora” liderada por Argentina.

El gobierno uruguayo ya se había mostrado partidario de apoyar la futura presidencia de Claver-Carone, lo que había generado críticas en su propia interna: por ejemplo, el ex canciller Ernesto Talvi dijo en su momento que esa elección era un error, y el senador y ex presidente colorado Julio María Sanguinetti firmó una carta de ex presidentes latinoamericanos en contra de la designación.

Por este tema, la bancada de Diputados del Frente Amplio decidió convocar a la Comisión de Relaciones Internacionales de ese cuerpo. “Queremos saber cuáles son los motivos para apoyar al candidato de Trump para al BID, dado que por primera vez Uruguay rompe la tradición de apoyar a un candidato no estadounidense”, dijo Daniel Caggiani a Radio Montecarlo. Además, Caggiani recordó que países como Argentina, Chile y Costa Rica piden la postergación de las elecciones para después de los comicios en Estados Unidos. Según sostuvo Caggiani a la diaria, Bustillo ya ha ratificado su postura de no aplazar la elección del presidente del BID.