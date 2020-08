El ex presidente de la República Tabaré Vázquez participó este miércoles en un nuevo encuentro virtual en el marco de la campaña “Tabaré pueblo a pueblo”, esta vez con dirigentes de la ciudad de Florida. Dedicó parte de su presentación a cuestionar el “derrotero” que ha tomado el gobierno nacional desde su comienzo y concretamente en el contexto de la emergencia sanitaria. Si bien resaltó que la crisis actual “no es responsabilidad de este gobierno”, criticó la falta de diálogo con la oposición y el campo popular, a la vez que alertó sobre las “dificultades” que, a su entender, está mostrando la coalición multicolor a pocos meses de haber asumido.

El líder frenteamplista recordó la reunión que mantuvo hace casi dos meses con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en su casa, en la que hablaron sobre el proyecto elaborado por el Frente Amplio (FA) para paliar la crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia. Vázquez señaló que en ese entonces Lacalle Pou se había manifestado interesado y hasta había llevado el documento impreso y “subrayado”. Sin embargo, afirmó que “ya pasaron casi dos meses y la respuesta no ha venido: no hay diálogo, ni diálogo técnico ni diálogo político”, y pidió al gobierno que instaure un diálogo nacional. “Si el gobierno sigue en su derrotero de hacerlo solo, la responsabilidad final, total y exclusiva de lo que pase después de esta crisis será del gobierno nacional”, aseveró.

Para Vázquez, las medidas tomadas por el gobierno para enfrentar la pandemia “fueron insuficientes” desde el punto de vista “humano”. En ese sentido, sostuvo que el FA había propuesto “llevar adelante una política económica contracíclica, es decir, invertir para ayudar a aquellos que están sufriendo más”, lo cual incluía un salario mínimo nacional transitorio hasta salir de la pandemia. “Estando en esta situación, en la que hay gente que tiene que ir a comer a ollas populares, ahorrar no es lo más adecuado”, consideró Vázquez, y apuntó que el país puede atender a las necesidades de la gente “porque tenemos recursos financieros internacionales que dejó el FA muy sólidamente consolidados”.

En este punto, el ex jerarca cuestionó que integrantes del gobierno nacional se expresen como si “todavía estuvieran en campaña electoral”. “Hacen algo pero siempre va adornado con una crítica feroz contra lo que hizo el FA”, afirmó. “Ojalá me equivoque, pero en este derrotero que está siguiendo el gobierno parecería que se quiere que quede bien claro que los buenos son ellos, el gobierno nacional y quienes lo apoyan, y los malos somos la otra mitad del país”, reflexionó Vázquez, y advirtió que “eso puede configurar el inicio y el afianzamiento de una grieta política, que divida al país en dos”.

Esta situación se agrava, añadió, por las “dificultades que no puede ocultar” la coalición de gobierno, que “se unió sólo para sacar al FA” del poder, en su opinión. “La frutilla de la torta” de esas vicisitudes es la renuncia del ex canciller Ernesto Talvi, “el ministro con mejor imagen, que se fue diciendo que fue atacado y maltratado”, señaló. Para el ex presidente, “no es un gobierno que demuestre fortalezas hacia el futuro”.