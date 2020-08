Este domingo el Frente Amplio (FA) presentó a su candidato único a alcalde para el Municipio C, Jorge Cabrera, en el Club Colón. Los tres candidatos a la Intendencia de Montevideo (IM) participaron en el evento y se refirieron a la eventual reunión con el presidente Luis Lacalle Pou.

El ex intendente Daniel Martínez dijo que le parecía una buena idea, dado que parecería que el FA va a ganar de “forma contundente”, por lo que considera que reunirse con el presidente es una “seña de madurez institucional y democrática. Así que me parece bien”, dijo a la radio Universal. “Me parece bárbaro ir los tres, conversar sobre un futuro eventual de un gobierno del FA con el respeto a la institucionalidad. Tratar de trabajar siempre pensando en la gente y no en los partidos políticos nos va a encontrar juntos”, había dicho el sábado, en declaraciones a Telemundo.

Villar solicitó la reunión tras que trascendió que la candidata de la coalición, Laura Raffo, fue recibida por Lacalle Pou en la Torre Ejecutiva el jueves. El viernes de tarde, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, le comunicó a Villar que Lacalle Pou estaba dispuesto a recibirlo, así como al resto de los candidatos.

En el acto en el Club Colón, Villar dijo en rueda de prensa que no planteó una reunión de los tres candidatos con el presidente, sino que pidió “una reunión mía con el presidente. Creo que tengo toda la libertad y el derecho de hacerlo. Lo hice porque pienso que tengo que conversar con él y con los ministros sobre cómo llevar adelante un gobierno departamental junto y coordinado con el gobierno nacional. Estoy convencido de que lo más importante acá es que hay que poner el interés de los ciudadanos y las ciudadanas de Montevideo por delante de las diferencias políticas”.

La candidata a la comuna por el FA Carolina Cosse también se refirió al tema y dijo que, a su juicio, es algo que debe resolver la Mesa Departamental de Montevideo del FA. Si bien destacó que el “diálogo le parece muy buena cosa”, opinó que hay que proteger la institución de la Presidencia de la República. “Por supuesto que si soy electa intendenta al otro día voy a estar pidiendo una reunión con el presidente, pero en este momento me parece que es un tema delicado y creo que hay que estar de acuerdo. Por supuesto, si se define que no estamos fuera de la ley, encantada de ir”, dijo, según consignó la radio Universal.

También se refirió a la propuesta de Villar de debatir con Raffo, y consideró que tendría que discutirse primero a la interna. De todos modos, opinó que “el debate no es el centro de la discusión”, porque a la gente le interesa que “la ciudad esté limpia, que haya integración entre la ciudad y el Montevideo rural. No me niego a los debates, no tengo ningún problema en debatir, pero me parece que no es lo que a la gente le interesa. Los políticos y las políticas tenemos que hablar de lo que hay que hablar”, enfatizó.

El presidente de la Mesa Departamental de Montevideo, Carlos Varela, dijo a la diaria que se constituyó un comando de campaña, integrado por representantes de los tres candidatos del FA, que ha intentado establecer los criterios de una “campaña unitaria”, así como los futuros eventos, pero consideró que la reunión con el presidente o el eventual debate son algo a criterio de cada uno de los candidatos. De todos modos, precisó que “si lo ponen a consideración de la Departamental lo analizaremos, pero creo que trasciende a la Mesa Departamental. Desde mi punto de vista, a nivel jurídico no hay ninguna traba”.

Los enfoques

Los tres candidatos hablaron sobre Montevideo en el evento de lanzamiento del candidato a alcalde del Municipio C. Cosse comenzó diciendo que “muchos preguntan si los 30 años de gobierno en Montevideo nos han desgastado”. “Estuve reflexionando y en este municipio hay enterrados millones de dólares en un plan para las pluviales, esos enormes tanques, que están abajo de la plaza Teresa Calcuta. Eso no lo vemos, pero es una inversión que arrancó en 2011 y llegó al municipio en 2013”. También destacó la creación del Mercado Agrícola y la recuperación del Miguelete. “Eso nos demuestra dos cosas: una, que los procesos que son acumulativos no se barren [...], porque el FA sentó las bases para seguir cambiando el futuro. Lo segundo es que no nos desgasta, somos 30 años de cambio y lo vamos a seguir siendo”, recalcó.

Por su parte, Martínez destacó que el FA es “fraternidad” entre compañeros y “solidaridad” con el resto de la sociedad. “El discurso de la solidaridad tiene que ser una práctica ciudadana”. Destacó que así fue que el FA generó cambios en la vida de la gente y la acercó a la igualdad como punto de partida. “El cambio se genera mirando a los vecinos a la cara, escuchando los sueños, los enojos y las calenturas”, afirmó.

A su turno, Villar se refirió al proceso de unidad del FA y destacó que no se trata de una unidad basada “en el silencio”, sino en “la libertad”. “Es, por encima de todo, unidad en la ideología. La ideología existe porque hay derecha e izquierda. Hay un valor de la justicia social que para la gente de izquierda es primordial, para nosotros es el motivo de todos nuestros desvelos”. “Es el hecho de buscar que todos tengan igualdad de oportunidades, que el barrio deje de ser un estigma a la hora de encontrar trabajo, borrar eso de que el barrio termine empujando para abajo y no te permita acceder a un empleo, eso es el derecho a la ciudad, eso es justicia social”.