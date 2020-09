El ex precandidato a la presidencia por el Partido Nacional Carlos Iafigliola comenzó hace pocos días a trabajar como asesor del actual presidente de Antel, Gabriel Gurméndez. La información fue confirmada a la diaria por el propio Iafigliola.

Iafigliola explicó que su principal trabajo será asesorar al presidente del ente en materia de comunicaciones. “Durante muchos años, cerca de 25, trabajé en empresas de comunicaciones encargándome de esos temas y es algo que es parte de mi Currículum”, expresó. Según el ex presidenciable, Lacalle Pou debe haber “tenido en cuenta” ese aspecto a la hora de que se pensara en él para ocupar el cargo.

La mención al presidente de la República no es casual, porque según dijo Iafigliola, fue el propio mandatario quien propuso que el ex diputado suplente ocupara el cargo. “El presidente Lacalle Pou me dijo que iba a recibir un llamado del ministro [Omar] Paganini, que me informó que había sido manejado mi nombre para ser parte del equipo de Gurméndez en Antel, y hace pocos días que estoy acá”, explicó Iafigliola.

Previo a las elecciones internas de 2019, Iafigliola adquirió notoriedad por su oposición a la Ley Integral Trans. El entonces diputado suplente organizó una recolección de firmas junto al también legislador nacionalista Álvaro Dastugue en busca de promover un referéndum para derogar la norma, pero no alcanzaron la cantidad de adhesiones necesarias.