El ex ministro de Economía boliviano y candidato presidencial del Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce, dijo este martes que su sector político acatará el fallo que se conoció en la noche del lunes, en el que, por mayoría, los integrantes de un tribunal constitucional le dieron la razón al Tribunal Supremo Electoral (TSE) al no permitir que Evo Morales se presente en las elecciones como candidato a senador por el departamento de Cochabamba, porque no cumplía con el requisito de dos años de residencia en el lugar. Desde que fue depuesto, en noviembre del año pasado, el ex mandatario reside en Buenos Aires, lo que motivó la proscripción por parte del TSE, refrendada el lunes por los vocales constitucionales.

Arce dijo durante una entrevista con la red Bolivisión, que su sector, como ya había dicho Morales, acatará la decisión. En la noche del lunes, poco después de que se conociera la decisión que le impedirá ser candidato, Morales escribió en su cuenta de Twitter que el vocal dirimidor actuó bajo amenazas y presiones. “Tomó una decisión política ilegal e inconstitucional. La historia demuestra que podrán inhabilitar a Evo, pero no podrán proscribir al pueblo”, escribió. En otro tuit agregó: “Nosotros acataremos esta decisión porque nuestro compromiso y prioridad es que el pueblo salga de la crisis”.

Por otra parte, Arce mostró confianza en que el MAS ganará las elecciones del 18 de octubre en la primera vuelta, luego de que las últimas encuestas difundidas en la noche del domingo mostraran que cuenta con 24,2% de las adhesiones, seguido por Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, con 17%, y por la actual presidenta de facto Jeanine Áñez, de la alianza Juntos, con 10%.

“El MAS sigue siendo la primera fuerza en el ámbito nacional. Creemos todavía que hay enormes posibilidades. Vengo de Santa Cruz y Cochabamba y veo un voto oculto, que es nuestro voto. Hay miedo, en Santa Cruz hay amedrentamiento y presión. Y mucha población no quiere decir que va a votar por el MAS, gente que nos dice en voz baja que vamos a ganar”, relató Arce. El candidato izquierdista dijo además que existe la intencionalidad de analistas por “reavivar” el “voto útil” en favor de Mesa. Sin embargo, sostuvo, de acuerdo a lo que consignó el diario paceño La Razón, que con la “catástrofe” generada por las medidas adoptadas por el gobierno de Áñez, particularmente en el marco del combate a la pandemia de coronavirus, confía en obtener un considerable apoyo de las personas que en la mencionada encuesta dijeron estar indecisas o que van a votar en blanco o anulado (aproximadamente 32% del total de los consultados en el sondeo).

“El MAS es la única opción que puede dar estabilidad económica, política y social. Confiamos en la sabiduría del pueblo. Ya lo hicimos en el pasado y lo vamos a hacer ahora, permitiendo un buen futuro económico. Tuvimos los mejores indicadores de la región [en el mandato de Morales] y la gente lo sabe. Y sabe que no se puede equivocar; si en diez meses [de gobierno de Áñez] estamos como estamos, qué será en cinco años”, sentenció Arce. La decisión de excluir a Morales de las elecciones, que era muy previsible, fue vivamente celebrada por la presidenta de facto, que escribió en su cuenta de Twitter, en claro tono de campaña: “Frenamos al MAS en dos oportunidades y lo hemos hecho con la ley en la mano, sin violencia y sin enfrentamientos. Somos los únicos que podemos evitar que vuelvan y que Evo Morales quede impune, porque respetamos la ley y amamos la democracia. ¿Carlos Mesa frenó al MAS alguna vez?”. La referencia de Áñez a Mesa revela la encarnizada lucha que se está dando entre los candidatos derechistas que van detrás de Arce en los sondeos.

Hablando de las elecciones bolivianas de octubre, este martes el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, el español Josep Borrell, anunció que el bloque regional enviará una “misión reforzada” de observación a los comicios que se celebrarán en octubre. “A pesar de un contexto difícil por la pandemia de covid-19, que ha llevado a suspender o cancelar el envío de misiones de observación electoral, seguimos del lado de Bolivia para ayudar a alcanzar sus objetivos, incluso con una misión reforzada de expertos electorales”, señaló Borrell en un comunicado consignado por la agencia de noticias AFP.

De acuerdo con el diplomático español, la organización de elecciones “creíbles es de fundamental importancia para el pueblo boliviano, que está listo para reafirmar su compromiso con valores democráticos y restaurar la tan necesaria estabilidad”.