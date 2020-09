“Culminada la jornada electoral, esta jornada histórica en que por primera vez hemos participado de elecciones departamentales, quiero hacerle llegar a todos y cada uno de los cabildantes, mis felicitaciones y mi reconocimiento por el esfuerzo que han llevado adelante y que ha permitido que Cabildo Abierto [CA] estuviera presente en los 19 departamentos con candidatos a las distintas instancias de gobierno departamentales”, expresa el mensaje del senador Guido Manini Ríos, líder de CA, difundido en las redes sociales después de conocidos los resultados de las elecciones departamentales y municipales del domingo. Pero el ex comandante en jefe del Ejército terminó su mensaje prometiendo “que en las próximas semanas” va “a empezar a recorrer todo el país para agradecer personalmente” lo hecho por los cabildantes, y asegurando que CA “sigue su marcha hacia el futuro sabiendo” que es “la esperanza de tantos y tantos uruguayos”.

Manini Ríos no hizo referencia al resultado de la votación de CA en todo el país, que evidentemente no fue bueno, pero sí prometió una recorrida y aseguró que el partido “sigue su marcha”. José Luis Alonso, el primer candidato a edil por Montevideo de la lista 820 de CA, que apoyó a Laura Raffo como candidata a la intendencia, también difundió un mensaje en el que aseguró que CA “ha mantenido su identidad como partido”, como si eso hubiera estado en juego. Pero lo cierto es que tras haber logrado obtener en octubre cuatro bancas por la capital en la Cámara de Diputados, CA no tendrá ediles por Montevideo, y hasta este lunes, según informaron a la diaria desde ese partido, los conteos del escrutinio primario confirmaban la obtención de seis bancas con la posibilidad de acceder a dos más en la totalidad de las juntas departamentales del país.

Si bien se puede adjudicar esta mala votación a la postura de no presentar candidatos propios en algunos departamentos y llamar a votar por los propuestos por el Partido Nacional (PN), CA presentó candidatos en departamentos donde votó muy bien en octubre, con la idea de mantener esos sufragios. Sin embargo, no pudo repetir ese buen desempeño ni siquiera en los departamentos donde consiguió bancas en Diputados como en Canelones, Maldonado, Cerro Largo, Tacuarembó, Rivera y Salto.

Explicaciones

Para Daniel Buquet, doctor en Ciencia Política, el resultado del domingo muestra que CA “todavía no es un partido político, sino un proyecto que se podrá constituir como partido”. Para explicar este planteo, lo comparó con el Partido Colorado (PC), con el que tuvo una votación similar a nivel nacional en 2019: “El PC tiene inserción territorial en todo el país, tiene estructura, líderes, una coordinación con jerarquías y organismos partidarios”; a diferencia de CA, que, más allá de algún buen desempeño departamental por “tener algún referente que reivindica al partido, no existe como partido nacional”. Agregó que lo que ocurra de ahora hasta 2024, “nos dará una idea de si CA logra generar un nuevo partido, que sea independiente del resto y que logre que sus votantes lo apoyen más allá de la competencia que haya en las intendencias”.

Esto último, asociado a un hecho que comentó también el politólogo Diego Luján, el sistema de elección departamental (con ley de lemas y mayoría automática de ediles para el partido ganador) tiende a polarizar la votación entre dos opciones. “La elección departamental es mucho más hostil que la nacional con los partidos pequeños, y estos tienen pocos incentivos para competir. En lo nacional, con 1% tenés un diputado, mientras que en lo departamental necesitás una votación mayor para llegar a la junta”, explicó Luján.

El otro motivo mencionado por los especialistas es el peso que tiene la figura de Manini Ríos para los votantes de CA. “Es el principal factor de movilización electoral y captación de votos. Sin Manini ni candidatos de su envergadura, es lógico que no haya podido replicar [la votación de octubre de 2019] siendo un partido en fase de consolidación y en una elección donde lo territorial es importante”.

Antonio Cardarello, politólogo y docente universitario, agregó a lo analizado por sus colegas que CA igualmente logró “algunos liderazgos locales que funcionaron” para dar el triunfo al Partido Nacional (PN). Ayudó a la victoria en Paysandú y particularmente en Rocha, donde hubo más votos a los candidatos del Frente Amplio que a los blancos, pero la diferencia en favor del lema PN llegó por los votos que recabó el cabildante Martín Rodríguez.

Subyacen también otras interrogantes que los analistas aún no se animan a contestar por falta de evidencia: ¿cuánto de esta mala votación de CA tuvo que ver con diluirse en una coalición fuertemente liderada por el PN?; ¿cuánto puede haber influido la discusión sobre el desafuero de Manini Ríos y su eventual resolución?, entre otras.