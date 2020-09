El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, relevó de su cargo al director general de Asuntos Políticos, Pablo Sader, informó El Observador. En su lugar fue nombrado como director interino el actual jefe de gabinete, Fernando Miguel López Fabregat.

El cese del funcionario se dio tras la votación de Uruguay a favor de una resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que condenó a Israel por lesionar los derechos de las mujeres y las niñas palestinas, en el marco de la ocupación del territorio palestino.

El domingo, Bustillo se reunió con el ex presidente Julio María Sanguinetti, que al igual que el diputado colorado Ope Pasquet consideró que la decisión del gobierno fue un “error”. En diálogo con En perspectiva, el ex mandatario contó que durante el encuentro Bustillo le explicó que “había sido un error circunstancial, que no significaba un cambio en la política exterior. Esas cosas son las que explican el funcionamiento de la vida política en la coalición, en la que los actores actúan con lealtad, que no quiere decir que sea un batallón regimentado. Cuando hay una crítica, la hacemos”, señaló.

El diputado frenteamplista Daniel Caggiani, quien preside la Comisión de Asuntos Internacionales de la cámara baja, cuestionó la decisión de Cancillería. “Una muy mala señal. El ex director Pablo Sader es un excelente profesional con más de 30 años de carrera diplomática. Un buen técnico no cambia sus jugadores por el grito de la tribuna y menos por un 'error circunstancial'”, escribió en su cuenta de Twitter.