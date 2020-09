El senador frenteamplista Charles Carrera publicó este martes una carta en su perfil de Facebook con duras críticas al ministro de Defensa, Javier García, por sus pronunciamientos sobre el caso de Gilberto Vázquez y las actas del Tribunal de Honor.

En el arranque de su columna, Carrera señala que en derecho penal cuando un delito de homicidio se comete con “impulso de brutal ferocidad” es considerado un agravante. “Salvando las distancias penales, esa expresión aplica para el ministro de Defensa, Javier García, que actúa con impulso de brutal –y total- hipocresía. Y hasta con una alta dosis de cinismo, pues no manifiesta ningún pudor con apreciaciones que no resisten ningún archivo”, escribió.

Según Carrera, el ministro de Defensa pertenece a un partido que “nada hizo por enjuiciar a represores y asesinos” y se arroga “el derecho de atribuir pactos secretos al único gobierno que hizo posible un poco de justicia contra los promotores del terrorismo de Estado”.

El senador señala que Gilberto Vázquez fue condenado por la Justicia por delitos de lesa humanidad después de que el Frente Amplio (FA) habilitara su enjuiciamiento, mientras que hasta 2005 “los gobiernos blanquicolorados frenaron cualquier intento de Justicia, aplicando de una manera extensiva la (…) Ley de Caducidad”.

Recuerda que en ese entonces la Justicia debía consultar al Poder Ejecutivo si una causa estaba comprendida en la Ley de Caducidad antes de avanzar con la misma. La norma “no era interpretada y aplicada de manera correcta”, ya que se consideró que incluía a civiles y mandos militares cuando, según Carrera, no debía ser así. “Los gobiernos anteriores al Frente Amplio siempre interpretaron que todos los casos estaban incluidos y, con ello, frenaron todo intento de que la Justicia investigara”, sentencia. Esas “afrentas a la Justicia (…) constituyen una de las páginas más amargas de la historia posterior a la recuperación democrática”, agrega.

Durante los cuatro primeros gobiernos posteriores a la dictadura se fue tejiendo una “trama de la impunidad”, que “recién se empezó a deshilachar a partir del año 2005”, asegura Carrera. “Conviene recordar y tener memoria de lo que pasó, porque parece que se quiere incriminar de manera injusta a nuestra fuerza política, cuando en realidad las cosas son muy distintas”, dictamina.

El caso Gilberto Vázquez y el pacto de silencio

Carrera señala que las actas del proceso de Gilberto Vázquez ante el Tribunal de Honor fueron segmentadas de forma tal que “se pudiera ocultar al mando civil” los contenidos que “daban cuenta de varias atrocidades”. “Estas acciones confirman –por si quedaba alguna duda- el pacto de silencio que existe y existió́ siempre en la institución militar”, indica.

Otra muestra de ese pacto de silencio, agrega, se puede ver en los hecho en torno al Tribunal de Honor de 2018 y que involucran al hoy senador Guido Manini Ríos. La información no se dio en el momento que se tomaron los testimonios “ya que lo que se buscaba era que la verdad no saliera a la luz; que no quedara estampado en documento público (…), que durante la dictadura cívico militar se torturó, asesinó y se hizo desaparecer personas”, asegura.

Las críticas de Carrera al ministro de Defensa Javier García

El ex director general del Ministerio del Interior indica en su publicación que García está actuando “sin el menor atisbo de vergüenza” y “sin siquiera un poco de memoria”. “Se florea por los medios de prensa volanteando información que se ocultó de forma flagrante por los mandos militares de turno” con la intención de “dar cátedra de transparencia”. “Pretende inducir a la opinión pública a pensar que existió́ un pacto de silencio durante el gobierno de Tabaré Vázquez” en el cual incluso “se incrimina a una mujer intachable como es la ex ministra de Defensa, y compañera, Azucena Berrutti”, reprocha.

“Justo él, que no tuvo mejor idea que interferir con la Justicia mostrando preocupación (e involucrando al mismo Presidente de la República), ante el procesamiento de un militar que diera muerte por la espalda a un detenido que pretendía huir estando esposado, con el argumento de que habían pasado muchos años de un delito imprescriptible”, recuerda Carrera.

A continuación, considera que “la hipocresía es toda una seña de identidad que lo caracteriza” y denuncia que García “intenta utilizar el poder para tergiversar la historia. Una historia que demuestra, sin margen de error alguno, que el único gobierno que investigó y enjuició a los autores de delitos de lesa humanidad fue el Frente Amplio”.

La búsqueda de desaparecidos

Carrera también señala que en los gobiernos anteriores a los del FA “tampoco se cumplió a cabalidad durante los gobiernos blanquicolorados” con la búsqueda de desaparecidos. En este sentido, menciona que en el gobierno de Jorge Batlle (2000-2005) hubo un primer intento, con la creación de la Comisión para la Paz, aunque “el balance fue negativo”.

En cambio, durante los mandatos del FA, “y muy a pesar de quienes hoy son gobierno” se encontraron restos de personas desaparecidas y enterradas clandestinamente en cuarteles militares. “Lugares a los que sólo los gobiernos del Frente Amplio entraron para buscarlos, y encontrarlos”, destaca.

“La historia da cuenta que solo los gobiernos del Frente Amplio hicieron lo que ellos nunca tuvieron intención de hacer: que la Justicia llegara a todos por igual. Hoy ostentan cargos de responsabilidad, pero la historia los juzgará, a su tiempo, por sus hechos u omisiones. Mientras tanto, la verdad sigue pidiendo espacio para salir...”, concluye el senador.