La intendenta electa de Montevideo, Carolina Cosse, se reunió en la mañana de este lunes con el ex presidente de la República y primer frenteamplista en gobernar la capital, Tabaré Vázquez, en la casa del ex mandatario. Según comentó a la prensa al finalizar el encuentro, Vázquez le manifestó su acuerdo con el “encare” que dio ayer a la conferencia de prensa y al discurso que brindó a la militancia tras conocerse los resultados del escrutinio. “Eso para mí fue muy importante”, aseguró la ex ministra de Industria, que ayer anunció que le había solicitado la reunión a Vázquez para pedirle “consejos”.

Si bien consideró que “hubiera sido bueno conservar otras intendencias”, Cosse valoró “muy positivamente” el resultado de Montevideo, que calificó como “excelente”, así como el de Canelones y el de Salto. “Tendremos que seguir caminando y haciendo política como hay que hacer: con la gente de todas partes, con un Frente Amplio fuerte, activo, horizontal”, apuntó.

En ese sentido, Cosse señaló que intercambió con Vázquez sobre la importancia de la unidad en el FA, un tema al que le dedicó buena parte del discurso que brindó ayer, así como sobre el significado de la militancia. Además conversaron sobre “el encare del FA desde un punto de vista filosófico”: “La economía regía la política y el mundo, de alguna manera, y al aparecer este virus tan complejo como que todos los eslóganes o los presupuestos en economía se han desmoronado, y lo que surge es una fuerte concepción de humanismo”, reflexionó Cosse. “Con Tabaré hablamos mucho de eso y alrededor del humanismo de lo que tiene que ver con medioambiente, con salud, con cultura, la investigación científica. Montevideo tiene que estar al servicio de eso, y por eso hablamos de los ejes en los que voy a trabajar”, agregó, aunque no quiso entrar en detalles.

Consultada sobre el vínculo con la Asociación de Empleados y Obreros Municipales, Cosse afirmó que la reunión que mantuvo con el sindicato el 3 de setiembre “fue la primera pero no la última” y que va a procurar mantener el diálogo con los trabajadores: “No voy a ser yo el problema en dialogar”, aseveró, y prometió que “lo primero” que va a hacer al llegar a la intendencia “va a ser escuchar a todas y a todos los funcionarios de todas las áreas de la intendencia”. “Hay que escuchar, porque uno no puede llegar pensando que se las sabe todas. Hay que escuchar, porque hay un saber acumulado de una gran cantidad de trabajadores y los voy a escuchar a todos”, afirmó.

Si bien no quiso adelantar nombres sobre la integración del gabinete, aseguró que elegirá “a las y los mejores” para los cargos, manteniendo “un equilibrio entre política y elementos técnicos”. “Creo que Descartes decía que un buen ingeniero era aquel que sabía dónde buscar en la biblioteca. Pasa lo mismo en la política: a veces no se tiene un título técnico, pero se tiene la claridad para rodearse de técnicos o para saber preguntar o decir 'no sé' cuando no sé. Vamos a tratar de tener lo mejor de cada persona”, manifestó.