Sobre las 21.55, y tras confirmarse que era la ganadora de la noche en Montevideo, la intendenta electa Carolina Cosse salió al balcón de La Huella de Seregni acompañada de Álvaro Villar y Daniel Martínez, su otrora competencia dentro del Frente Amplio (FA). Ahora estaban abrazados y agitando las banderas del partido, buscando dar un símbolo de unidad. Los tres fueron recibidos con aplausos y vítores por los cientos de militantes que los esperaban en Colonia y Germán Barbato para celebrar la obtención de un séptimo gobierno de la coalición de izquierda en la capital.

Sólo Cosse hizo uso de la palabra: “Compañeras, compañeros: ¡viva el Frente Amplio! Si supiera el nombre de todos y cada uno de ustedes lo gritaría con todo mi corazón”, comenzó la intendenta electa, con la voz afónica y visiblemente emocionada. La ex ministra de Industria se transformó ayer en la nueva intendenta de Montevideo tras recabar ‒según proyecciones de la diaria‒ 21,2% de los votos, que se sumaron a 18,2% de Villar y 12,4% de Martínez, con una acumulación total para el FA de 53,3%. La candidata de la “coalición multicolor”, Laura Raffo, obtuvo 39% de los sufragios.

Los festejos habían empezado un rato antes para la candidata y su equipo. Pasadas las 20.30 se sintieron golpes de mesa y gritos en el segundo piso del edificio en la Peatonal Sarandí que ofició de búnker de Cosse, donde esperó los resultados junto a un pequeño grupo de allegados. “Vamo’ Caro”, se escuchó minutos después, cuando ya se escuchaban bocinas y festejos que venían de afuera.

Hubo más festejos en el segundo piso sobre las 21.00, cuando Raffo felicitó en conferencia de prensa a Cosse por el triunfo. Y a las 21.10, cuando salió del búnker rumbo a la sede del FA, la candidata confirmó el resultado: “¿Le podemos decir intendenta? Parece que sí”, respondió ante la pregunta de la prensa e informó que sus rivales en la contienda electoral la habían llamado para felicitarla.

Los planes de Cosse y su relación con el gobierno nacional

“¿Dónde está el Pelado?”, preguntaron casi al unísono el presidente del FA, Javier Miranda, y su secretario político, Rafael Michelini, que junto a Cosse y Villar esperaban inmersos en un abrazo a Martínez para empezar una conferencia de prensa conjunta. El ex intendente se había olvidado del tapaboca y volvió unos minutos más tarde con el implemento puesto, recibiendo aplausos de los militantes presentes. Las palmas se hicieron más fuertes cuando el locutor anunció a Cosse como candidata electa en Montevideo.

Lo primero que hizo la ganadora de la noche fue dar un “reconocimiento” a sus contrincantes por “la campaña unitaria”, así como también a Raffo por su “trabajo respetuoso”. Contó que no sólo habló con la candidata de la “coalición multicolor”, sino también con el presidente, Luis Lacalle Pou, y la vicepresidenta, Beatriz Argimón. Agradeció estas comunicaciones ‒”me hacen sentir orgullosa de ser uruguaya”, subrayó‒ e informó que en el correr de la semana programará una reunión con el presidente.

Luego anunció que este lunes ya tendrá “la primera reunión pactada”: será con el ex presidente Tabaré Vázquez, primer intendente del FA en Montevideo entre 1990 y 1994. “Fue la primera llamada que recibí hoy. Le pedí si me podía recibir mañana y lo va a hacer a las 10.00. Le quiero pedir consejos, y lo digo con orgullo, porque Tabaré es un líder histórico, una referencia histórica del Uruguay”, expresó.

Cosse se refirió a la relación con el gobierno nacional al ser interrogada sobre una frase del programa del FA que habla de “enfrentar desde la Intendencia de Montevideo (IM) los embates del programa restaurador” de la “coalición multicolor”. “El programa de gobierno no se cumple oración por oración; tiene 53 páginas llenas de propuestas, sobre de las cuales hicimos más propuestas. Vamos a hacer un esfuerzo constante para resolver los problemas de la ciudadanía, para eso nos abriremos a colaborar y cooperar con todos. Vamos a enfrentar el retroceso, pero en constante búsqueda de articulación con todos los actores. Tengo confianza en esa articulación por las conversaciones con el presidente y la vicepresidenta”, respondió.

Luego, sostuvo que formará un “gobierno de todo el FA” y que comenzará a reunirse con los distintos sectores y militantes de base para empezar a delinear el trabajo futuro, que tendrá como ejes la limpieza, la movilidad y la generación de empleo. Además, marcó que tendrá “una preocupación constante por la cultura, la innovación y la participación [ciudadana]”.

También confirmó que, tal como anunció en la campaña, implementará en su primer año un “plan de emergencia”. Consultada al respecto, sostuvo que “es factible” implementarlo, aunque el presupuesto del gobierno departamental haya sufrido un recorte por parte de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y que “en la transición lo vamos a bajar a tierra”.

Por otra parte, expresó que “sobran profesionales y políticos de fuste en el FA” para enfrentar esta nueva gestión. Ante la pregunta de si habrá un reparto de cargos en función de los votos, indicó que “no importa una fórmula matemática, sino la unidad” de la coalición de izquierda. “Voy a reunirme con todos los que tengan algo para proponer. Vamos a generar un gobierno de todo el FA y paritario”, dijo. “Todas y todos pueden contar conmigo”, cerró Cosse su alocución.

Cosse a sus militantes: “Soy una de ustedes”

“Hoy me preguntaron qué aprendí y les voy a decir lo que aprendí: todas y todos ustedes a lo largo de la campaña me han hecho sentir la raíz del FA. Cada uno de ustedes, con un gesto, con una lágrima, con una sonrisa, con una esperanza, con un planteo, con un recuerdo, me han traído una y otra vez al cuerpo lo que es el FA”, manifestó la intendenta electa en el discurso que brindó a la militancia apostada fuera de La Huella de Seregni, en el que se mostró visiblemente emocionada. Además de reivindicar el papel de las bases del partido, Cosse insistió en la importancia de reafirmar la “unidad” dentro del FA: “Porque nuestra bandera es grande y hay lugar para todas y para todos”.

La necesidad de mantener la unidad partidaria estuvo presente a lo largo de todo su discurso, así como la de mantener el diálogo fuera de la fuerza política. En ese sentido, Cosse aseguró que en su gestión no gobernará “para un puñado” sino para “todos los montevideanos y montevideanas”, y reconoció el gesto de la candidata de la “coalición multicolor” que la llamó tras conocerse las primeras proyecciones de las encuestas. La intendenta electa intentó desestimular los abucheos de algunos de los presentes ante su mención. También ocurrió lo mismo cuando agradeció la llamada de Lacalle Pou y de Argimón. Cosse consideró que este diálogo “es importante” porque “demuestra cómo es posible para los frenteamplistas ser claros con las ideas, ser firmes en nuestras convicciones, gobernar para los que menos tienen y aún así dialogar, dialogar y dialogar”.

Si bien el contenido de su plan de gobierno no fue el tema principal del discurso ‒sobre esto había hablado antes en conferencia de prensa‒, Cosse prometió “un gabinete paritario” y trabajar “sin un minuto de pausa por Montevideo”. Recordando al fundador del FA, el general Liber Seregni, la intendenta electa prometió cumplir el programa, “siendo claros en nuestras ideas, firmes en nuestras convicciones con el general, con nuestro general: fuimos, somos y seremos una fuerza constructora, obreros de la construcción de la patria del futuro”.

Sobre el final, Cosse retomó el agradecimiento a los militantes, a quienes dedicó buena parte de su plática, y los describió como “el corazón pulsante y latiente del FA”. “Todos los días de la campaña durante varias veces al día se me saltaron las lágrimas. Se me saltaban las lágrimas y no porque sea mimosa, sino porque soy frenteamplista, porque soy militante y porque soy una de ustedes”, expresó.

Villar: “Se construyó una campaña electoral con propuestas e ideas”

Aunque no logró el objetivo de ser intendente, Villar se mostró conforme por la campaña realizada y por el triunfo del FA. Tras felicitar por teléfono a Cosse, ni bien se conocieron los primeros sondeos ‒antes de encontrarse en la sede del FA‒, dijo que los tres candidatos de la fuerza política mantuvieron “la unidad” y discutieron “propuestas fuertes para cambiar Montevideo”.

En ese sentido, declaró: “Es un logro de esta campaña no quedarnos en un tiroteo de amenazas o insultos, sino que se construyó una campaña electoral con propuestas y se habló de ideas. Nos sirvió a todos, crecimos en esta campaña”.

También reconoció que aprendió “muchas cosas” durante los días como candidato recorriendo la ciudad. “La complejidad de Montevideo es mucho mayor que lo que uno cree, cuando va recorriendo y viendo los problemas que tenemos los montevideanos y las montevideanas”, sostuvo, y señaló que en esas recorridas se “asumen responsabilidades”, por lo que buscará concretar algunos de sus proyectos desde la nueva gestión de la IM.

Villar dijo que espera “una colaboración entre el gobierno departamental y el gobierno nacional”, buscando “que los montevideanos y las montevideanas vivan mejor”. Igualmente, cuestionó la “injerencia importante” del presidente y otras figuras del Ejecutivo en la campaña departamental. “Ni en esta campaña ni en las que vienen por delante en ningún caso se justifica que el gobierno pase por alto las formas que nos hemos dado los uruguayos para defender la democracia que tenemos, el respeto al republicanismo”, dijo al respecto.

Por su parte, Martínez fue consultado por la diaria al salir de La Huella de Seregni sobre la victoria de Cosse: “Sin comentarios. Sólo alegría porque ganó el FA”, se limitó a responder quien ganó la elección departamental de 2015.