La última vez que se esperó un resultado electoral en el comando de campaña ubicado en Bulevar Artigas y Chaná reinó la euforia. Aunque en aquella noche de noviembre el resultado fue apretado y faltaban los votos observados para confirmarlo, Luis Lacalle Pou fue electo presidente. En cambio, ayer de noche, en el mismo lugar, apenas se escucharon unos pequeños aplausos, solamente porque, según los primeros resultados, Laura Raffo había conseguido casi 40% de los votos como candidata única a la Intendencia de Montevideo (IM) por la “coalición multicolor”, detrás del Frente Amplio (FA), que superó el 50%.

Apenas se conocieron los primeros números, Raffo bajó las escaleras del comando de campaña con cuatro hojas con letras grandes que llevaban por título “discurso final”, y pasó a leer. “Acabo de conversar telefónicamente con Carolina Cosse y le deseé una muy buena gestión al frente de la IM, por el bien de todos los montevideanos”, señaló. Luego le agradeció a quienes la acompañaron en los ocho meses de campaña, que le quedarán “grabados en la memoria y en el corazón”. “Fueron ocho meses en los que puse toda mi energía emocional, mental y física para lograr un Montevideo mejor”, acotó.

"Quiero renovar con ustedes mi compromiso por cambiar las cosas que no funcionan en nuestro departamento, por lograr que no existan montevideanos olvidados".

Raffo también les agradeció a los montevideanos que la votaron y le dieron “el enorme privilegio” de convertirla “en la candidata más votada de este departamento”. “Y ese enorme privilegio viene con una enorme responsabilidad. Por eso quiero renovar con ustedes mi compromiso. Mi compromiso por cambiar las cosas que no funcionan en nuestro departamento. Mi compromiso por lograr que no existan montevideanos olvidados. Mi compromiso por tener un Montevideo limpio”, sostuvo.

"A partir de hoy nos convertiremos en una oposición responsable, que trabajó ocho meses en un gran plan de gobierno y que buscará que ese trabajo pueda realizarse".

Recordó que el gobierno de la capital no se compone solamente del cargo de intendente, y subrayó que la coalición logró “un gran número de ediles y de concejales”. Dijo que a partir de hoy se convertirán en una “oposición responsable”, que trabajó ocho meses “en un gran plan de gobierno y que buscará que ese trabajo pueda realizarse”. “Una oposición que defenderá por encima de todo a las personas y nunca al poder”, aseguró.

“En este tiempo recorrí cada rincón de Montevideo, conocí personas que me abrieron las puertas de su casa, que me contaron sus problemas y que me pidieron que los ayude a solucionarlos. Los tengo a todos grabados en mi memoria porque me comprometí con ellos cara a cara, mirándolos a los ojos. Y a ellos no les voy a fallar”, señaló.

Por último, Raffo dijo que durante “estos inolvidables e intensos meses de campaña” dio “un primer gran paso”, y adelantó que “esto no termina aquí”. “Vienen otros pasos por dar, porque ya no soy la misma y voy a seguir caminando. Llegué a la política para quedarme. Hoy es tan sólo el comienzo y los invito a acompañarme”, finalizó, y nadó en un mar de aplausos.

“Con los ojos bien abiertos”

Cuando Raffo dio su discurso algunos dirigentes de la coalición ya se habían ido de la sede, como Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto. También había marcado presencia el ex presidente blanco Luis Alberto Lacalle, padre del actual mandatario.

En tanto, el diputado colorado Conrado Rodríguez señaló a la diaria que el resultado de la coalición en Montevideo es “la confirmación” de que Raffo hizo “una gran elección”. Destacó que votó mejor que el Partido de la Concertación en las elecciones departamentales de 2015, que había logrado 37%. “Claramente, era muy difícil poder vencer en la capital, dado que el FA durante las últimas décadas ha calado en lo cultural del montevideano. Pero es un buen inicio para poder seguir peleando y de acá a cinco años poder tener otra oportunidad”, señaló.

Rodríguez agregó que Cosse “tiene un estilo un poco confrontativo” y “ha demostrado no ser buena gestora”, tanto “en su pasaje por Antel como en el Ministerio de Industria”, por lo tanto, como oposición, estarán “atentos” y van a “controlar” su gestión.

Por su parte, el diputado del Partido Nacional Martín Lema, presidente de la cámara baja, destacó en rueda de prensa el resultado de Raffo porque fue una campaña “sumamente limpia” por parte de la candidata, en la que “rápidamente se climatizó con los desafíos de Montevideo” y “preparó una agenda seria” para el departamento. En cuanto a Cosse, Lema dijo que hay que “abrirle un crédito” a su futura administración de la IM, pero, en lo que hace a sus “antecedentes”, han sido críticos de su gestión al frente de Antel.

“Basta ver los números de publicidad entre 2010 y 2015, y el maquillaje de cifras en los diferentes clientes de prepagos. No lo podemos proyectar a lo que puede ser eventualmente un cargo departamental, pero hay que seguirlo de cerca y con lupa, porque hay aspectos del pasado que no se pueden repetir. Por eso, en el destino de recursos como los de publicidad, evidentemente hay que estar con los ojos bien abiertos y en cada detalle”, finalizó.