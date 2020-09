La candidata a la Intendencia de Montevideo (IM) por el Frente Amplio Carolina Cosse habló en una rueda de prensa sobre los datos divulgados este jueves que refieren a la inversión en publicidad que hizo Antel durante los gobiernos frenteamplistas, y en particular durante su gestión. Según informó El Observador, en base a un pedido de acceso a la información pública, durante su gestión al frente de la compañía telefónica entre 2010 y 2014 Cosse destinó 90 millones de dólares al rubro “publicidad y propaganda”, casi el doble que lo destinado por otros directores del mismo partido.

La ex ministra de Industria, Energía y Minería aseguró que se trata de una noticia falsa y de una maniobra política de “quién sabe qué agentes, qué sectores del gobierno, [que están] interfiriendo, falseando la verdad para intervenir en la campaña electoral”. A la salida de una reunión con la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOM), Cosse se manifestó “orgullosa del trabajo que se realizó en Antel” y, si bien no confirmó la veracidad de las cifras, señaló que la inversión en publicidad “hizo que Antel ganara mucho más dinero y lo hiciera rendir muchísimo”. En ese sentido, indicó que la empresa estatal pudo “cambiar el modelo de negocios y lograr 14 puntos de ventaja sobre la competencia” en el mercado de telefonía móvil.

“¿Ustedes se imaginan que una empresa como Coca-Cola no invierta en publicidad? Invierte porque quiere vender más; Antel también”, enfatizó Cosse. “Antes te decían ‘Antel’ y pensabas en telefonía fija, ahora pensás en móvil, fibra óptica, Antel Arena”, argumentó, y añadió que la compañía “cumplió con la ley” y destinó “25% [de la publicidad] a los medios públicos”, a la vez que “promocionó a todas las selecciones nacionales, al Ballet Nacional, a la cultura”. El monto destinado a este rubro, similar al costo que tuvo el Antel Arena, fue “una excelente inversión”, insistió Cosse, y aseguró que 3.400 millones de dólares fueron devueltos al Estado.

Sostuvo que la divulgación de estos datos por parte de las nuevas autoridades demuestra una intención de interferir en la campaña por las elecciones departamentales: “Capaz que quieren impedir que sea intendenta de Montevideo, capaz que lo logran, pero no van a lograr que el pueblo uruguayo deje de estar orgulloso de Antel. Esto es una fake news y yo creo en la inteligencia de la gente. No me arrepiento de nada”, aseveró Cosse.

Este jueves, el actual presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, informó en su cuenta de Twitter que la empresa decidió “levantar la confidencialidad y reserva de todos los gastos de promoción, auspicios y publicidad decretada por anteriores autoridades de Antel”. “La transparencia es un mandato legal y un compromiso de este gobierno”, escribió el jerarca, quien cuestionó “la imposición de la cultura del secreto” y la falta de respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública, que “limitó el derecho de ciudadanos, periodistas y legisladores a ejercer el contralor del manejo del dinero de la gente”, manifestó. “Eso es contradictorio con un ‘Antel de todos’”, consideró Gurméndez.