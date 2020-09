La bancada de senadores del Partido Nacional (PN) busca llegar a un cuórum respecto de la votación del desafuero del senador de Cabildo Abierto (CA) Guido Manini Ríos, que se debía tratar este martes en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado pero se prorrogó a pedido de la bancada nacionalista. Sin embargo, por el momento las aguas están divididas: mientras que desde el punto de vista jurídico los legisladores blancos coinciden en la improcedencia del desafuero, a nivel político hay más “matices”, lo cual ha llevado a dilatar la discusión. Según supo la diaria, este miércoles habrá una nueva instancia para tratar el tema.

El senador Jorge Gandini está de acuerdo con votar el desafuero si el ex comandante en jefe del Ejército confirma en el Senado lo que ha dicho en varios medios: que está afín a que le retiren los fueros parlamentarios. En diálogo con la diaria, Gandini afirmó que hay “suficiente información que acredita que no hay mérito para abrir una causa desde el punto de vista jurídico, y por tanto no correspondería votar el desafuero”, pero señaló que “en caso de que el senador [Manini] solicitara que el cuerpo se lo votara, ahí interviene otro factor que es el honor: es decir, habilitar a un legislador para que comparezca a la Justicia a demostrar su inocencia”. “Si en sala confirmara lo que ha dicho en la prensa, eso condicionaría mi voto a un voto afirmativo”, aseveró. Según supo la diaria, el senador Juan Sartori se encuentra analizando el tema, pero también estaría de acuerdo con acompañar el desafuero si es la voluntad de Manini.

No obstante, el legislador aclaró que su decisión está ligada a la de la bancada, porque “lo deseable” es “tomar una decisión única”, aunque aclaró que “no se trata de disciplina partidaria” sino de “funcionamiento de grupo”. “No lo vamos a declarar asunto político, que es lo que lo transforma en obligatorio. La idea es alcanzar una posición que nos represente a todos”, agregó Gandini. En ese sentido, señaló que la discusión se ha postergado porque “faltan elementos para tomar una decisión definitiva, que pasan por el diálogo con los otros partidos políticos y, particularmente, conocer la posición del propio senador Manini frente a su propio desafuero”. Asimismo, sostuvo que es “muy importante” que Manini “fundamente en su defensa en sala que cumplió con su deber”.

En la bancada hay una coincidencia en cuanto a que falta mérito jurídico para iniciar una causa al líder de CA, pero cuando se entra en valoraciones políticas “se matiza bastante todo”, señaló Gandini. En la misma línea, el senador Gustavo Penadés dijo a la diaria que “no es que no se llegó a un acuerdo” en la reunión del lunes, sino que “se están discutiendo los informes jurídicos y valoraciones de tipo político que se hicieron”. “No hay un senador que dijo ‘yo no estoy dispuesto a votar’. Lo que hay son discusiones sobre informes jurídicos, sobre las eventuales responsabilidades”, manifestó.

Penadés indicó que en el caso de algunos senadores “pesa mucho” la solicitud de Manini para que le levanten los fueros, mientras que otros ‒él incluido‒ sostienen “que los fueros no son de los senadores, sino del cuerpo”, aunque no quiso transmitir su postura personal, en el entendido de que “no ayuda en nada a la construcción de una postura colectiva”. El senador indicó que los tres senadores que integran la Comisión de Constitución por el PN ‒Carmen Asiaín, Carlos Camy y Graciela Bianchi‒ “jurídicamente han recomendado no hacer lugar al pedido de desafuero, pero el tema no está cerrado todavía”.

El senador Sergio Botana, por su parte, aseguró que aún no adoptó una posición por sí o por no, sino que está a favor de continuar dando una “discusión abierta sobre el tema”, aunque también opinó que “desde el punto de vista jurídico no hay razón alguna para avanzar en este tema”. Asimismo, señaló que la decisión de postergar la discusión sobre el desafuero de Manini Ríos tiene que ver con el hecho de que para la bancada del PN era necesario priorizar el debate sobre las actas de Gilberto Vázquez y el accionar de las autoridades anteriores en el proceso.

“El país debe generar una discusión importante acerca del contenido de los documentos que estaban escondidos. Es fundamental que [se] conozca lo que allí está expuesto y las razones del ocultamiento. Esto es mucho más importante que ese episodio [el de Manini]”, consideró en diálogo con la diaria el ex intendente de Cerro Largo. “Un día hay que avanzar sobre el conocimiento de la verdad y hay que aprovechar que hay un gobierno que no tiene compromisos con ningún hecho oscuro”, aseveró Botana, para quien tratar el desafuero de Manini antes “cerraría la oportunidad de dar esta discusión”.

“Más maninistas que Manini”

“No podemos ser más maninistas que Manini, y tampoco podemos ir en contra de lo que pensamos toda nuestra vida. Los fueros no son coronita ni patente de corso para ningún ciudadano”, afirmó el senador suplente del PN Sebastián da Silva en la mañana de este martes en el programa Doble click, de Del Sol FM. “Cuando el general Manini pide por favor que quiere ir a declarar a la Justicia, me parece que enfrascarnos en una discusión jurídica por lo pronto no tiene sentido común”, apuntó el legislador, consultado sobre la decisión de la bancada nacionalista de dilatar la definición.

Para Da Silva, “Manini les va a bailar un malambo a los que dicen que estuvo ocultando información” y es “un hombre de buena fe”, por lo que no ve “ningún tipo de problema en levantarle los fueros”. Asimismo, consideró que no votar el desafuero significa dar “un mensaje de que hay un privilegio anacrónico, que lo tienen mujeres y hombres en el Poder Legislativo, que no pueden ir a la Justicia en forma común y corriente, como lo hace cualquier ciudadano”. A su entender, la discusión que tiene lugar en la bancada es entre “pragmáticos y jurídicos”, y consideró que el PN “es un partido de mujeres y hombres libres”, por lo que este tema no debería “ser regido aplicando disposiciones de mayoría partidaria”.