Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos pidió este martes en conferencia de prensa que el sistema político dé “señales claras” para confirmar que “los militares deben rendir cuentas a la Justicia”. “Hoy todos los partidos políticos democráticos están de acuerdo. Si dejamos las banderas partidarias un poco de lado y buscamos una solución para dar un mensaje claro a los militares y a la Justicia… Si no se concede el desafuero [del senador Guido Manini Ríos] estamos desacreditando a la Justicia, y un mensaje claro es: ‘¡General! Usted cometió un delito; bueno, vaya y enfréntese a la Justicia, y la Justicia determinará si es culpable o no. Eso debe hacerlo todo el espectro político y dejar de arrimar ‘agua para mi molino’”, dijo Ignacio Errandonea, referente de la organización.

Madres y Familiares convocó a la conferencia de prensa para dar a conocer un segundo paquete de documentos solicitados por medio de un pedido de acceso a la información al Ministerio de Defensa Nacional, y que les fue entregado por el titular de esa cartera, Javier García. La primera tanda de actas de Tribunales de Honor militares fue divulgada la semana pasada, y entre otros aparecieron actas de un Tribunal Especial de Honor realizado en 2006 al militar retirado Gilberto Vázquez, en las que el hoy condenado por crímenes de lesa humanidad reconoce los delitos que cometió, con lujo de detalles, pero esa información no fue derivada a la Justicia, como hubiera correspondido.

Las actas dadas a conocer generaron una serie de reacciones de actores políticos de la coalición de gobierno que cuestionaron la administración del entonces presidente Tabaré Vázquez por no haber enterado a la Justicia de las declaraciones del ex militar. También se cuestionó al anterior gobierno (también de Tabaré Vázquez) por no haber entregado esa información a Madres y Familiares.

Lo que se divulgó este martes, a partir de los nuevos documentos, fueron los nombres de los integrantes del Tribunal de Honor de 2006, que fue presidido por el general Héctor Islas, y tuvo como vocal al general Juan Couture y como vocal secretario al general Luis Pérez. Además se dio a conocer una carta firmada por Gilberto Vázquez y dirigida al Tribunal de Honor de Alzada en la que admite que “en cuanto a los delitos que pueda haber cometido” cree que “debería ser juzgado por la Justicia Militar”, y agrega: “Cabe destacar que he ejecutado a numerosas personas, secuestrado y apremiado en varios países recibiendo por ello felicitaciones de los altos mandos del Ejército durante el proceso y en democracia hasta el año pasado inclusive”.

En la conferencia, Errandonea contó que la carta para el Tribunal de Honor de Alzada la pasaron al Comando del Ejército “para ver si no estaba incluida en el artículo 77 [del Reglamento de los Tribunales de Honor] que dice que cuando se presume un crimen hay que denunciarlo a la Justicia”. “La respuesta del comando dada el 7 de setiembre [de 2006], habiendo sido puesto en conocimiento el comandante en jefe del Ejército, Carlos Díaz, de los antecedentes surge que él mismo dispuso que se continuaran las actuaciones del Tribunal de Honor, estableciendo que los delitos que se presumen en las declaraciones serán comunicados en su oportunidad a la ministra de Defensa Nacional, Azucena Berrutti, para dar intervención a la Justicia”.

Errandonea dijo que este tribunal “siguió las actuaciones y halló culpable” a Gilberto Vázquez “de haber ofendido el honor [de las Fuerzas Armadas] por haber usado un peluquín y haberse fugado faltando a la palabra y no por todas las barbaridades que confiesa en el tribunal y en esta carta firmada de puño y letra”.

“¿Dónde está el honor de los generales? ¿La respuesta del mando es que se comunicará oportunamente, cuando su obligación es denunciar inmediatamente a la Justicia? Estos generales mantienen el ocultamiento de los hechos a la Justicia y hoy siguen reclamando porque estos delitos han caducado porque pasó mucho tiempo, porque son viejitos”, expresó.

Errandonea continuó diciendo que querían combatir esta documentación porque “todos estos días ha habido discusión buscando responsabilidades, buscando aquí y allá” y “debe ser la Justicia que investigue todo, que investigue a fondo”. “Entendemos que lo más grave en todo lo revelado en estas actas es el ocultamiento de las FFAA de todos los crímenes que cometieron, el continuar ocultando a nuestros familiares. Porque al día de hoy nuestros familiares siguen siendo secuestrados por los militares aquellos y por los de hoy que están en actividad también, porque ocultan la información. ¿Hasta cuándo van a mantener a nuestros familiares desaparecidos? ¿Dónde está el honor militar?”, concluyó Errandonea.

Por su parte, Elena Zaffaroni dijo que “hay un debe muy grande, de todo el sistema político, con el terrorismo de Estado, con las secuelas, con lo que quedó, con no haber podido quebrar ese pacto de omertá. Por la poca acción política que tuvo un sistema democrático”. Zaffaroni señaló que han denunciado la represión “que se mantuvo y que se mantiene hasta hoy y que ha colocado a esas Fuerzas Armadas apañadas por el sistema político por encima de nuestra democracia, con privilegios, con una impunidad que nos duele pero que nos avergüenza y nos limita como democracia”. Pero celebrando que la adhesión a la causa de los derechos humanos ha venido creciendo de a poco y la toma de conciencia, sobre todo de las generaciones más jóvenes, se incrementa cada vez más, Zaffaroni invitó a una concentración para el viernes a las 18.00 en plaza Libertad “con las fotos de nuestros desaparecidos, reclamando de nuevo dónde están, que se termine con esta impunidad, y por verdad y justicia”.

Consultados insistentemente sobre si sabían por qué estos documentos no habían aparecido antes, Nilo Patiño dijo: “No conocemos los trámites. Pero hace más de 35 años que venimos reclamando información y todos los gobiernos han sido omisos. En este tribunal [se conoce que] Gilberto Vázquez actúa hasta el 2005 en la clandestinidad haciendo inteligencia y ¿de quién es la responsabilidad de eso? Y si están todos de acuerdo de que fue una omisión, lo que tienen que hacer es dar toda la información ahora”, concluyó.