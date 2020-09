El diputado del Partido Colorado (PC) por Salto, Omar Estévez (Vamos Salto), anunció este miércoles que se alejará de la “coalición multicolor” a partir del lunes, porque considera que el Partido Nacional (PN) y el gobierno han incurrido en actos de “corrupción”.

“Lo anuncio hoy: yo el lunes no soy más parte de la coalición”, afirmó Estévez en una conferencia de prensa que difundió el medio local 10 Minutos. El legislador, que respalda la candidatura de Germán Coutinho para la intendencia, criticó la designación de cargos políticos como el del candidato nacionalista Carlos Albisu al frente de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, y el uso de dineros públicos para “hacer política” durante la campaña electoral en el departamento.

“Yo no quiero ser parte de ninguna corrupción en el país, porque trabajé para una coalición que quería terminar con la corrupción. ¿Seguimos en corrupción? El Paco Estévez no quiere ser más parte de la coalición. Me voy a declarar libre”, manifestó el diputado. Para Estévez, esta corrupción se manifiesta en las visitas de los ministros en la campaña electoral, “que vienen con autos oficiales, a hacer política a Salto”; “a través de los cargos políticos que puso el presidente, como puso a Carlos Albisu en la CTM”, y en “donaciones” que “hoy aparecen de todos lados”. “Vos no podés andar con una camioneta del Mides [Ministerio de Desarrollo Social] y un cartel de la 404 entregando las canastas. Eso es corrupción y mal uso de los dineros públicos”, acusó.

Estévez señaló que su regreso a la coalición depende de que no “sigan cayendo esos regalitos del cielo que están cayendo ahora, que aparecían sólo con el Frente Amplio y ahora el PN lo está haciendo de nuevo”. Además, afirmó que el PN le tiene que “demostrar que no va a haber corrupción durante estos cinco años”. “Yo no soy corrupto y no quiero ser parte de la corrupción”, enfatizó.

Distintas figuras del PC y de la oposición, empezando por Coutinho, han cuestionado en varias ocasiones la “injerencia” del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en las campañas departamentales. En abril, Coutinho criticó la designación de Albisu al frente de la CTM, por entender que implicaba un espaldarazo al candidato blanco en plena campaña, y a principios de este mes, el senador Tabaré Viera calificó como “un error” la visita que realizó Lacalle Pou a la inauguración del Polo Educativo Científico Tecnológico Binacional, ubicado en la CTM.