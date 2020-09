La figura de Juan Guaidó como líder de la oposición en Venezuela se debilitó a pasos acelerados la semana pasada, en la cual dos importantes líderes salieron públicamente a criticar lo que consideran una estrategia infructuosa para terminar con el gobierno de Nicolás Maduro.

“Seguimos con satisfacción evolución del diálogo positivo entre el gobierno y la oposición en #Venezuela”, tuiteó hace una semana el canciller de Turquía, Mevlüt Çavuşoğlu, abriendo una serie de especulaciones sobre a qué se estaba refiriendo, ya que nadie estaba hablando de negociaciones en el país caribeño. El día anterior, el gobierno había anunciado el indulto a 110 presos vinculados a la política –una tercera parte de lo que la oposición considera presos políticos–, entre ellos varios diputados vinculados al ex candidato presidencial Henrique Capriles, que está inhabilitado por la Justicia para ocupar cargos públicos.

Las críticas de Capriles a Guaidó

Enseguida comenzó un cruce de declaraciones: Guaidó acusó a Capriles de haber llevado adelante “negociaciones inconsultas a título personal”; Capriles respondió que hablaría con quien fuera necesario para buscar una “solución creíble” para Venezuela.

Capriles redobló la apuesta poco después, el miércoles, cuando llamó a la oposición a participar en las elecciones legislativas previstas para diciembre, desafiando a los 27 partidos de la oposición que, animados por Guaidó, habían decidido no hacerlo. “La política que no se hace sobre la base de la realidad termina en el aire”, aseguró Capriles en un mensaje difundido por redes sociales en el que acusó a Guaidó de “jugar a ser presidente por internet”. “La única manera de salvar” Venezuela es a través del diálogo y “abriendo caminos políticos”, y no participar en las elecciones es “dejar a la sociedad civil sin opciones”, afirmó.

Antes de las críticas de Capriles fue María Corina Machado la primera líder opositora que tomó distancia de Guaidó: lo acusó de “hacerle el juego” a Maduro y de no haber tomado las decisiones adecuadas. En particular, le reclamó que no haya optado por la vía de las armas para “derrocar” a Maduro.

Guaidó reivindicó su iniciativa de no participar en las elecciones y fue crítico con los líderes que “promueven la división” en filas opositoras. Aun así, minimizó las diferencias que, “sobre todo en política, pueden ser más altisonantes que los acuerdos”.

Los candidatos para las elecciones

El sábado cerraron las inscripciones de candidaturas para participar en las elecciones legislativas de diciembre.

El partido oficial de Capriles, Primero Justicia, ratificó su decisión inicial de no presentar candidatos, pero sí hubo inscripciones de La Fuerza del Cambio, que es considerado, incluso dentro de Primero Justicia, un partido paralelo del ex candidato presidencial.

Según el Consejo Nacional Electoral, más de 14.400 candidatos se postularon para participar en las elecciones, en representación de 107 partidos nacionales, regionales e indígenas. Los datos sobre las candidaturas no fueron publicados, por lo cual no se sabe si alguna corresponde a los 27 partidos que habían anunciado que no participarían en los comicios.