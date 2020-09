Desde 1985, Cerro Largo, Treinta y Tres y Lavalleja han sido gobernados por intendentes del Partido Nacional (PN) salvo en dos períodos: Lavalleja entre 1985 y 1990, cuando el departamento fue gobernado por Daoiz Librán Bonino, del Partido Colorado (PC); y Treinta y Tres, entre 2005 y 2010, cuando el intendente fue el médico frenteamplista Gerardo Amaral. En el caso de Cerro Largo, se da la curiosidad de que quien fue intendente por el PN durante diez años (1985-1995) ahora se presenta como candidato único por el Frente Amplio (FA). El ex legislador, ex vicepresidente y ex canciller Rodolfo Nin Novoa quiere volver a hacer historia conquistando por primera vez para el FA la intendencia del departamento donde nació el caudillo blanco Aparicio Saravia.

Nin Novoa, del sector Alianza Progresista, recordó en un acto de campaña consignado por La Voz de Melo que cuando ganó por primera vez, en 1984, tenía 37 años, y contra todos los pronósticos consiguió derrotar al herrerismo, fuerza hegemónica hasta ese momento en el departamento. “Y ganamos, y el sueño y la posibilidad de cambiar se empezó a dar. También el país había sido gobernado casi 100 años por los blancos y los colorados, y un día el FA nos abrió las puertas, creamos el Encuentro Progresista, y rompimos esa tradición bipartidista de casi un siglo”, dijo. El ex vicepresidente criticó a sus adversarios blancos por cómo utilizan los recursos públicos para mantenerse en el poder, y sostuvo que “no es indigno para aquel al que le dan una canasta o unos bloques o una carga de balastro y le digan que le van a poner una bandera”. “Es indigno para el que da esa bandera, para el que presiona al ciudadano para cambiarle lo más importante que tiene, que es la libertad de elegir, por dos kilos de porotos, tres kilos de arroz y una lata de aceite; ese es el indigno”, subrayó.

Nin Novoa lleva como suplentes al diputado electo Alfredo Fratti (Movimiento de Participación Popular), a la referente del Instituto Nacional de la Juventud Yisela Araújo, al edil Daniel Aquino y a la dirigente sindical de Río Branco Julia Megares.

Para intentar llegar a los 40 años ininterrumpidos de gobierno en el departamento, el PN presenta a dos candidatos: José Yurramendi Pérez y Pablo Duarte. Ambos se disputan el apoyo del presidente Luis Lacalle Pou, y los equipos de campaña han divulgado imágenes de estos junto al mandatario que han sido criticadas por los demás sectores políticos. Por ejemplo, Yurramendi, líder de la lista 64 desde 2014, el 11 de setiembre fue recibido por Lacalle Pou en la residencia de Suárez para dialogar “sobre la marcha y futuro del departamento”, según un informe que presentó Canal 12 de Melo.

Yurramendi además es diputado suplente por el departamento, en la banca obtenida por Sergio Botana (senador e intendente saliente), que actualmente ocupa Christian Morel.

Una de los factores que hace al PN favorito a quedarse con el sillón de la Intendencia es haber conseguido un acuerdo con la mayoría de Cabildo Abierto (CA, tercera fuerza en el departamento), en particular con el diputado electo Wilman Caballero. De hecho, el partido que lidera el senador Guido Manini Ríos decidió en su convención no llevar candidatura propia en Cerro Largo y apoyar a los dos candidatos blancos, pero la mayoría de los convencionales votaron por Yurramendi.

“Mismo presupuesto, más obras, servicios y empleo, se puede”, es el lema programático del candidato, que propone algunas obras como un complejo deportivo recreativo y social en Zona Norte de Melo, un centro y paseo de compras, remodelar la rambla costanera y la refacción del centro de artesanos.

Por su parte, Duarte es un médico que ha trabajado en centros de salud locales, de Treinta y Tres y de Montevideo. Entre 2010 y 2015 fue director de Gestión Social de la Intendencia, y entre 2015 y 2019, secretario general de la comuna. Entre sus propuestas están la de la zona franca, el anillo perimetral de Melo, y la transformación del Centro Cultural-Cine de la capital arachana.

El Partido Colorado presenta como candidato único a John Kennedy Rodríguez, vinculado al sector Ciudadanos. El dirigente aseguró que pretende recuperar la representación del PC en la Junta Departamental, aunque según informó a El Profesional, le será asignada la presidencia de la Comisión Técnica Mixta de la Laguna Merín, así como un cargo en el recientemente creado Ministerio de Medio Ambiente.

Sierras de Minas

Nueve son los candidatos que el domingo 27 competirán por la Intendencia de Lavalleja. El Partido Nacional (PN) presenta dos. La ex senadora Carol Aviaga, por el sector Todos, que es apoyada por la intendenta Adriana Peña, compite en la interna blanca con el diputado reelecto Mario García, que para las internas primero apoyaba a Jorge Larrañaga y luego cambió por Lacalle Pou. Aviaga, de 50 años, viene realizando una campaña que apunta a los electores de otros partidos, pero fundamentalmente a los de CA y el PC, denominando a su equipo como “la fuerza multicolor” y prometiendo en su programa que aspira “a encabezar un Gobierno Departamental que incluya a otros partidos políticos”. El trabajo, el desarrollo agropecuario, la producción, el turismo, las tecnologías de la información y la comunicación, y el ambiente son algunos de los principales puntos de su programa. Aviaga encabezó un movimiento contra la instalación de la minera Aratirí, y luego continuó presentando iniciativas para el cuidado del medioambiente desde el Parlamento. García también pone énfasis en el desarrollo del turismo en el departamento, y ha propuesto la instalación de una zona franca y de un parque temático.

El FA va con tres candidatos: la ex presidenta de MEVIR Cecilia Blanco (apoyada por la agrupación departamental Marcha Frenteamplista), y los ediles Julián Mazzoni, apoyado por el Partido Comunista (PCU), y Pablo Fuentes, impulsado por el Movimiento de Participación Popular (MPP) y el Partido Socialista (PS), entre otros.

Por el PC se presentan Luis María Carresse y Gustavo Risso, mientras que CA presenta a Sandra Inzaurralde. Pese a que CA hizo alianzas en otros departamento con el PN, en este decidió que no, e incluso llegó a sancionar al dirigente Andrés Peralta, que con su lista 11820 había adelantado su apoyo a Aviaga. Inzaurralde declaró a Primera Página que su partido “ha tomado los problemas reales de la gente que sean realizables a corto, mediano y largo plazo”. “Hay problemas que son generales y que no son nuevos en el departamento como las inundaciones e incendios, y por los que no se ha logrado tomar medidas a tiempo”.

Finalmente, se presentan Estrella Cabaña por el Partido Independiente, y Julio Telechea por Unidad Popular.

Siento clarito al Olimar que pasa

Treinta y Tres es otro de los departamentos donde CA no presenta candidato propio y otorgó su apoyo a los candidatos del PN. El acuerdo implica que en la localidad de Rincón, los blancos lleven como candidato a alcalde a Pablo Manini Ríos, hermano de Guido. El PN presenta a Ramón Rolo da Silva, secretario general de la Intendencia y el candidato que impulsa la lista 8, del ex intendente Dardo Sánchez.

Da Silva también tiene el apoyo del actual intendente Elías Poto Fuentes, ex alcalde de Cerro Chato (que se transformó de Junta Local en Municipio en el último período). Quien compite con Da Silva es Mario Silvera, de la lista 71 y el dirigente más cercano a Lacalle Pou; y el director departamental de Salud de la Administración de los Servicios de Salud del Estado y ex diputado José Quitín Olano, cuyo desempeño en el manejo de los importantes brotes de covid-19 en el departamento le hizo recibir elogios de todo el espectro político.

Por el FA, que supo gobernar el departamento, se presentan José Luis Acosta, el ex director del Hospital de Treinta y Tres, Mario Colacho Motta y Fernando Techera. Motta lleva como primer suplente al ex intendente y también médico Gerardo Amaral, y es apoyado por Rumbo de Izquierda y la lista 2603, que lidera Mario Bergara. Techera es impulsado por la lista 2121 de Asamblea Uruguay. Por su parte, Acosta es el candidato del PS, PCU, MPP, Casa Grande, el Nuevo Espacio y la lista 9, entre otros.

El PC presenta a Martín Techera y Hugo Lima, dos candidatos cuyo objetivo fundamental es conseguir representación para el partido en la Junta Departamental, y Unidad Popular va con Ángela Pereira.