El Frente Amplio (FA) prevé que la ausencia del “voto Buquebus” en las elecciones del próximo domingo, como consecuencia de la pandemia decovid-19 que afecta todavía a Uruguay y Argentina -con medidas de aislamiento más restrictivas en el último-, tendrá su correlato en el desempeño electoral de departamentos del litoral del país, como Salto, Paysandú, Río Negro y Colonia. Aunque no se puede determinar en qué medida mermará el flujo de uruguayos radicados en el país vecino, se estima que en años “normales” se movilizan entre 6.000 y 10.000 personas para sufragar en las elecciones departamentales.

El secretario de organización de la Coordinadora de Comités del FA en Argentina, Daniel Pisciottano, dijo a la diaria que “hay departamentos más sensibles, especialmente en el litoral, donde seguramente tiene influencia el voto que puede llegar a pasar especialmente desde Entre Ríos”. “En las municipales han viajado de 6.000 a 10.000 compañeros, según las épocas. Seguramente Salto, Paysandú, Río Negro y Colonia sea una zona donde va a influir un poco, pero no sé si en gran medida”, apuntó.

El dirigente explicó que a las medidas sanitarias restrictivas que hay en el país vecino se suman las dificultades logísticas y económicas que tienen que afrontar los uruguayos para poder venir a votar. “Para los compañeros es una frustración no poder ir, pero la causa no es sólo la pandemia”, que “está en un momento muy crítico”, destacó. “Nosotros tendríamos que ir en Buquebus, que aumentó muchísimo los precios por distintas razones, entre ellas porque no puede movilizar el barco con el pleno de gente; hay que pagar el hisopado y aparte está el problema de que muchos uruguayos tenemos más de 60 años y somos población de riesgo”, enumeró.

Además de eso, explicó que “aquellos que trabajan tienen que tener por lo menos 21 días de aislamiento -más allá de lo que dijo el presidente, que todavía no está firmado y confirmado, de que podríamos ser tratados como los choferes de los camiones-, siete días allá y 14 días a la vuelta. No todo el mundo puede hacerlo”.

Para Pisciottano, “lo más significativo de no poder ir a votar” es la falta del voto consular: “Una bandera que siempre reclamamos y vamos a seguir reclamando porque es un derecho reconocido por la gran mayoría de los países del mundo, y raramente Uruguay siempre ha dicho que no”, reflexionó.

“El que ingresa a votar, ingresa a votar”

El director general de Salud, Miguel Asqueta, informó este lunes que los uruguayos que vengan del exterior a votar en las elecciones departamentales del próximo domingo podrán interrumpir la cuarentena para concurrir al lugar de votación exclusivamente, y con el requisito de tener el test PCR negativo, realizado hasta 72 horas antes del viaje. “El que ingresa a votar, ingresa a votar. Está un día o dos días y luego se va”, apuntó el jerarca en declaraciones recogidas por radio Universal.

El uruguayo que venga desde el exterior a votar “va a estar haciendo una cuarentena, un aislamiento social el cual sólo lo puede alterar para concurrir al lugar de votación con las máximas medidas, como todos nosotros: tapabocas, alcohol en gel y distanciamiento”, indicó Asqueta. Luego del sufragio, el votante deberá “volver al sitio [donde se esté hospedando] hasta el momento en que se tome el bus o el vehículo para volverse a su lugar de origen. A eso viene el uruguayo, a votar”, enfatizó.

“Al igual que hoy ingresa un camionero a trabajar [o] ingresa, por ejemplo, un ingeniero a una fábrica porque la tiene que poner en funcionamiento: son las excepciones que hemos dado y el país está funcionando”, continuó el jerarca. Respecto de los festejos luego de conocerse los resultados, el director de Salud dijo que el gobierno apela “a la conciencia” y a la “libertad responsable”, y que los festejos deberán realizarse al aire libre y respetando el distanciamiento social.