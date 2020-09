La bancada de senadores del Frente Amplio (FA) emitió este martes una declaración respaldando el accionar de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), que fue cuestionada ayer por el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, al punto de que dijo que se trataba de un “club” político y que el Ministerio del Interior ya no seguiría sus recomendaciones.

En concreto, la bancada del FA rechaza la “mirada ideologizada” de Larrañaga “sobre la institución y cómo debería proceder”. “Es él quien desde su perspectiva ideológica confunde y ataca al organismo porque cumple con su rol de contralor del accionar del Poder Ejecutivo más allá de las autoridades de turno”.

La bancada “alerta sobre las consecuencias” que ese tipo de declaraciones puede tener para el país, y exhorta al gobierno a “parar con los ataques a la institucionalidad republicana, de la que uruguayas y uruguayos estamos orgullosos”.

Los senadores frenteamplistas respaldaron a las autoridades de la INDDHH frente a los “agravios del ministro a personalidades de comprobada e intachable trayectoria que han sido votadas por unanimidad en el Parlamento”.

En otra parte de la declaración, la bancada frenteamplista cita directamente al relator especial para la Libertad de Expresión da la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el uruguayo Edison Lanza, quien en su cuenta de Twitter comentó las declaraciones de Larrañaga. “No conozco ninguna democracia seria en la que la policía no esté bajo supervisión del ombudsman de derechos humanos e ignore sus recomendaciones. Qué señal complicada...”, escribió.

Uruguay llego a estar entre las 20 democracias plenas del mundo por sus instituciones, libertades y garantías. No conozco ninguna democracia sería en la que la policía no esté bajo supervisión del ombudsman de derechos humanos e ignore sus recomendaciones. Que señal complicada... https://t.co/3VAXAJvXqX — Edison Lanza (@EdisonLanza) September 8, 2020

Tras el comentario en Twitter, el subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, salió al cruce de Lanza y dijo que se “equivoca” porque la institución “no es un órgano que supervisa a la Policía, ni al Poder Ejecutivo. Es una institución del Legislativo y, por ende, asesora de este”.

“La INDDHH no puede ejercer función administrativa, porque ello sería inconstitucional por violar la separación de poderes. Sólo el Poder Legislativo puede cumplir funciones de control”, agregó.

Respuesta de la INDDHH

Por su parte, el presidente de la INDDHH, Wilder Tyler, respondió los dichos de Larrañaga y dijo que le preocupó “mucho” lo expresado por el ministro, pero principalmente “el anuncio de que no respetará las recomendaciones” de la institución. “En realidad la atribución de filiación política y de que estábamos salidos de cauce ya la había hecho, pero el anuncio de que no respetará las recomendaciones nos preocupa porque creemos que esto tiene un efecto de debilitamiento de la institucionalidad. Ya no es nada más la INDDHH, es todo, la INDDHH es una entidad del Estado uruguayo, entonces, que otra entidad del Estado uruguayo resuelva desconocerla me parece preocupante”, sostuvo, en declaraciones a Montevideo Portal.

Para Tyler, “lo que es serio” de la situación “es que por una descalificación que se hace de los miembros del Directorio se diga todo lo que emane de ella será desconocido”. “Somos parte del Estado de derecho, hemos sido nombrados en un proceso que era competitivo, con mayorías especiales”, agregó.

Tyler sostuvo que las relaciones con otras áreas del Estado no se dan en estos términos y dijo que es necesario apuntar a un diálogo con el Ministerio. “Evidentemente aquí hay que buscar un camino de diálogo, lo que pasa es que no puede hacerse a costa de que uno deje de hacer su trabajo”, culminó.