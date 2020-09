Tras una decisión que no contó con el visto bueno del entonces presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ricardo Gil Iribarne, este cuerpo decidió archivar una denuncia respecto a los viajes que había hecho el ex secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, respecto a los juicios por el Plan Condor en 2018 y 2019 a Roma, en el que se acusaba a ex militares de la región acusados de violas los derechos humanos durante la dictadura.

La información fue dada a conocer por el progrma Así nos Va de radio Carve y el semanario Búsqueda. La investigación se abrió a finales del año pasado, luego de que el ex vicepresidente de la Jutep, Daniel Borrelli, recibiera un correo electrónico anónimo denunciando la situación.

Tras el hecho, la Jutep abrió una investigación y el 18 de diciembre le pidió información al director general de Presidencia, Diego Pastorín, sobre las misiones oficiales relacionadas con el juicio, junto con las rendiciones de cuentas de esos viajes y, “si los hubiera, copia de los informes sobre el desarrollo de la misión presentados por los funcionarios designados”.

La respuesta fue recibida el 7 de enero e incluyó una explicación de Toma sobre su trabajo en el marco del juicio. Según explicó, “el equipo que encara la defensa del Estado uruguayo ante la Justicia italiana” estaba integrado por él, por un escribano que “oficia como técnico de contralor de toda la documentación que se aporta a la autoridades italianas” y por una contadora de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) llamada Giuliana Pérez Muñiz que, en palabras de Toma, “oficia de Asesor en Daños Civiles, derivados de delitos penales; y además investiga la ruta de dineros que podrían estar financiando a los investigados, en el marco del Plan Cóndor, fruto del Terrorismo de Estado que sufrió nuestro país, según las instrucciones de la Secretaría de Presidencia”.

Según describe el semanario, pese a que Toma no fue específicamente consultado por el rol de Pérez Muñiz, el ex jerarca resaltó que la contadora se había dado cuenta de que cuando Italia condenó con penas “pecuniarias” a los ex militares, no se incluyó entre los damnificados al Estado uruguayo. Para Toma, gracias al aporte de Pérez Muiz, ahora el Estado presentaría un recurso de casación “en esa porción de la sentencia” para conseguir la damnificación.

Además, el ex secretario de Presidencia dijo que la última misión oficial a Roma, en la que también participó Pérez Muñiz, fue “el comienzo de la investigación, en los últimos casos, de la ruta de dineros que pudieran llegar a Roma para financiar actividades de los represores del Plan Cóndor”. “Los informes derivados de cada misión, por la extrema sensibilidad de los mismos, son efectuados al señor presidente en exclusividad”, culminaba la respuesta de Toma.

Tras el informe, la Jutep discutió el tema el 9 de enero, mientras Gil Iribarne se encontraba de licencia. El resto de los entonces integrantes del directorio del organismo, Borrelli y la nacionalista Matilde Rodríguez, consideraron satisfactorias las respuestas y archivaron el caso.

Pero cuando Gil Iribarne se reintegró el 22 de enero, pidió dejar constancia en actas sobre su discrepancia con la resolución que habían tomado sus compañeros. “Respetando la decisión adoptada en su ausencia, entiende que se debió solicitar a Presidencia de la República información no incluida en la respuesta recibida y requerir opinión de la Asesoría Letrada de la Junta”, resume el acta del expediente.

Según publicó el semanario, el rol de Pérez Muñiz en las misiones oficiales a Roma sembró dudas incluso dentro de Torre Ejecutiva. Por ejemplo, el entonces titular de la Senaclaft, Daniel Espinosa, aseguró al semanario que su oficina “no colaboró en la investigación de ningún presunto delito económico vinculado al Plan Cóndor”. “La funcionaria integró la delegación por resolución expresa de la Presidencia, que nos fue comunicada una vez que la designación había sido aprobada”, agregó. Además, Así nos va informó que Pérez Muñiz obtuvo su título de contadora recién en 2018.

Búsqueda también informó que Pérez Muñiz también viajó en otras misiones oficiales lideradas por Toma: en tres ocasiones lo acompaño a Washington D.C. por el juicio entablado por la minera Aratirí contra el Estado uruguayo, y estos viajes no fueron analizados por la Jutep porque no eran parte de la denuncia.