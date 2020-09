El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, llegó este martes de mañana a Rocha para asistir, entre otras actividades, a la presentación del proyecto para la instalación de un hotel cinco estrellas en la costa oceánica de ese departamento. Consultado por el programa Arriba gente, de Canal 10, sobre las críticas que recibió por parte de la oposición política y de socios de la coalición, como el Partido Colorado, por sus visitas a candidatos nacionalistas de distintos departamentos en plena campaña electoral, el mandatario respondió: “Si no vengo, [recibo críticas] porque no vengo; si vengo, porque vengo. Prefiero que sea porque vengo y no porque no vengo”.

“Ustedes, que me han seguido a todos lados, no me han escuchado hablar nunca de un candidato, nunca hacer una arenga, he estado con dirigentes de todos los partidos, me he reunido con candidatos a intendente y alcalde de todos los partidos”, dijo Lacalle Pou, dirigiéndose a los periodistas presentes. “Porque los candidatos del Frente [Amplio] en Montevideo no quisieron, no pudimos tener esa reunión”, recordó el presidente, que anunció que mañana va a estar en Maldonado. “Estamos recorriendo todo el país tal como nos habíamos comprometido, inaugurando obras y lanzamientos de emprendimientos importantes, en este caso para el departamento. No voy a fechas importantes para el Partido Nacional, no hago alusiones, no hablo de candidatos”, enfatizó.

Horas más tarde, Lacalle Pou había participado en la conferencia de prensa que brindó el ministro de Turismo, Germán Cardoso, para presentar el proyecto para la construcción de un hotel-casino cinco estrellas en la costa de Rocha. Cardoso aseguró que se trata de una obra “ansiada” en el departamento, que le va a dar “el definitivo desarrollo e impulso a uno de los lugares más magníficos y maravillosos que tiene la costa de Uruguay”. El jerarca anunció que ya “ha habido varias consultas en el Ministerio de Turismo por parte de distintos grupos” interesados en el proyecto.

Los proyectos que se presenten tienen que estar ubicados en la costa entre La Paloma y Chuy. “Esta es la base principal y excluyente”, afirmó Cardoso. Por otra parte, señaló que los oferentes podrán presentar un proyecto “con una determinada cantidad de tierra que sea puesta por el privado, o también vamos a aceptar la sugerencia de que el privado, si lo entiende necesario, identifique y ubique alguna tierra que pueda pertenecer al Estado, relacionada al gobierno nacional o departamental, y lo vamos a evaluar”. “En base a eso vamos a hacer un llamado a licitación. Quien se presente al llamado de interés de expresión internacional va a tener cinco puntos a favor por sobre quien no se presente”, apuntó Cardoso.

Por otro lado, el titular de Turismo aseguró que se va a tener en cuenta el impacto medioambiental de esta obra. “Rocha es una joya que el país tiene en materia de biodiversidad, naturaleza y recursos, y por supuesto que hemos puesto todo el empeño, todo el celo en darle el impulso necesario para su desarrollo, pero con el suficiente y equilibrado cuidado del medio ambiente y los recursos naturales”, sostuvo Cardoso.

El ministro entregó a la intendenta de Rocha, Flavia Coelho, un borrador del pliego de condiciones para el llamado internacional a presentación de expresiones de interés para la concesión y explotación del hotel-casino, para que lo estudie y presente sugerencias antes del miércoles 23, cuando se publicará la licitación en las páginas web del ministerio y Presidencia de la República. A partir de entonces correrá un plazo de 60 días para la presentación de iniciativas.