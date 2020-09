En la previa de la votación de su desafuero a pedido del fiscal Rodrigo Morosoli, el senador Guido Manini Ríos dio una entrevista al portal Mejor Dicho, de estudiantes de la Licenciatura en Comunicación de la Universidad Católica, y sostuvo que muchos familiares de desaparecidos “toda su vida han vivido buscando un enemigo”. Ese enemigo, consideró, ahora es el partido que lidera Cabildo Abierto, ya que “es el único que dice las cosas como son”. Según Manini Ríos, hay familiares “que siguen prisioneros de ese odio que los ha movido toda la vida”. “Hoy ven en Cabildo Abierto a su enemigo que tienen que fabricar porque sino no tienen razón de existir, si no hay un enemigo presente”, sostuvo.

No obstante, para Manini Ríos dentro de los familiares “hay de todo”. “Algunos tienen el objetivo de encontrar a los desaparecidos y pareciera que hubiera otros que no tienen ningún interés en que aparezcan” y que “simplemente lo que quieren es seguir en esa lucha permanente. Los mantiene vigentes, con protagonismo”. “No digo que sea así, sino que pareciera por la forma en la que actúan”, concluyó.

Manini Ríos también explicó por qué cambio su posición respecto a su propio desafuero, que en principio iba a apoyar, se debió a “la voz de muchísimos militantes”. Además, sostuvo, citando al ex presidente José Mujica, que el objetivo era sacarlo del escenario político, no avalando su vuelta al Senado. “Yo salgo, la Justicia de inmediato archiva el caso porque no tiene ningún mérito y ya no volvía más al Senado porque precisaba los votos del Frente para volver. Lo dijo Mujica y después los demás integrantes del Frente lo desmintieron. Pero honestamente, creo que es mucho más sincero Mujica cuando habla que cuando hablan esos demás integrantes que han vivido mintiéndole a la gente”, consideró.